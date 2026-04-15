  4. Платежка за свет из Нигерии. Металлист 1925 уничтожил Верес в Ровно
7 декабря 2025 матч был прерван после 20 мин при счете 0:0 из-за поломки системы освещения. Доигрывание – 15 апреля в 18:00
15 апреля 2026, 19:33 |
Платежка за свет из Нигерии. Металлист 1925 уничтожил Верес в Ровно

Команда Бартуловича сравнялась по очкам с «Динамо»

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 15-й тур.

«Металлист 1925» – «Верес» – 4:0

Голы: Петер, 27, 56, 60, Мба, 87

Предупреждение: Варакута, 80

«Металлист 1925»: Варакута – Крупский, Шабанов, Е. Павлюк, Салюк – Аревало, Калюжный, Калитвинцев – Забергджа, Петер, Антюх.

«Верес»: Горох – Смиан, Гончаренко, Ципот, Стамулис – Клец, Харатин, Бойко – Гонсалвеш, Ндукве, Шарай.

Арбитр: Виталий Романов (Днепро).

Стадион: «Авангард» (Ровно).

Удары (в створ) – 12 (9) : 4 (2)
Угловые – 3:5
Оффсайды – 1:1

Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
В Харькове праздник за праздником, а у таксиста траур за трауром👏👏
Футбол - боль. Для динамических😁
Респектам харків'янам.
Не встигнуть києвські обжитись на п'ятому місці, як прийдеться переїжджати на шосте-сьоме. Зоря і Кривбас вже готуються  ;)
Динама де? Де Динама?
