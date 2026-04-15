Платежка за свет из Нигерии. Металлист 1925 уничтожил Верес в Ровно

Металлист 1925 уничтожил Верес в Ровно
Команда Бартуловича сравнялась по очкам с «Динамо»
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 15-й тур.
«Металлист 1925» – «Верес» – 4:0
Голы: Петер, 27, 56, 60, Мба, 87
Предупреждение: Варакута, 80
«Металлист 1925»: Варакута – Крупский, Шабанов, Е. Павлюк, Салюк – Аревало, Калюжный, Калитвинцев – Забергджа, Петер, Антюх.
«Верес»: Горох – Смиан, Гончаренко, Ципот, Стамулис – Клец, Харатин, Бойко – Гонсалвеш, Ндукве, Шарай.
Арбитр: Виталий Романов (Днепро).
Стадион: «Авангард» (Ровно).
Удары (в створ) – 12 (9) : 4 (2)
Угловые – 3:5
Оффсайды – 1:1
Температура: 16°C
