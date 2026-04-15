В среду, 15 апреля, состоится доигрывание поединка 15 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть харьковский «Металлист 1925» и ровенский «Верес». Матч пройдет в Ровно на поле стадиона «Авангард», начало матча — в 15:30.

Краткая предыстория матча

Командам предстояло сыграть матч 15 тура еще 15 декабря прошлого года. Но тогда как раз были проблемы в украинской энергосети из-за российских обстрелов. В результате этого «Металлист 1925», который проводил домашние матчи в Житомире, не смог качественно организовать проведение игры. Сам матч, во-первых, вовремя не начался, потому что не было света и на стадионе не было генераторов, во-вторых, когда все же начался, то постоянно прерывался из-за отключения электроэнергии. После третьего отключения у главного арбитра лопнуло терпение и он на 20 минуте дал финальный свисток.

Судьбу матча должен был решать КДК, но, конечно, голос дали обоим клубам. И, конечно, позиции были противоположны. Харьковский клуб заявлял, что состоялся форс-мажор, и обвинял «Верес», что те захотели заработать кабинетные три очка, не согласившись остаться в Житомире на следующий день и доиграть. «Верес» же утверждал, что ситуацию с отключением света нужно было предсказать и в срыве игры виноват «Металлист 1925».

Но как бы то ни было, если «Верес» и хотел получить три очка без доигрывания, то склонился к предложению все же доиграть игру. Правда, выдвинул условие – чтобы повторно не тратиться на логистику и быт, матч должен закончиться в Киеве. «Металлист 1925» на это пристал и в конце концов клубы по-джентльменски договорились сыграть 15 апреля.

Металлист 1925

«Металлист 1925» рвется в еврокубки. И если сначала мысли об этом были скептическими, то теперь намерения выглядят вполне серьезно. Все из-за киевского «Динамо», дважды подряд проигравшего и подпустившего харьковчан к себе на расстояние трех очков, которые как раз в отчетной игре команда Бартуловича и может набрать.

Одно из двух поражений киевлян было как раз против «Металлиста 1925». Тогда «цифровые» выстояли всю игру под натиском и в конце сумели реализовать голевой момент, преодолев оппонента и подтвердив серьезность намерений.

Отбыл дисквалификацию основной опорник Иван Калюжный, которого в опорной зоне подменял Павлюк, теперь Евгений может опуститься обратно в центр защиты.

Также команда имеет возможность попасть в еврокубки и через Кубок Украины, в котором она дошла до полуфинала, где сыграет против перволигового «Чернигова», а в случае успеха вполне может в финале еще раз сыграть против «Динамо».

Верес

«Верес» опережает зону переходных матчей на пять очков. В принципе, можно было бы спать спокойно, но мы помним, что в УПЛ такие расстояния отыгрываются очень быстро, особенно в конце чемпионата, когда аутсайдеры любят набирать очки, выигрывая у всех подряд, поэтому вряд ли «народный клуб» может расслабиться.

Сам же «Верес» в игре прошлого тура наконец-то победил. Была в конце матча дожата «Оболонь». Эта победа стала первой после пяти матчей без викторий. Правда, в эту серию входил, например, и отбор очков у «Полесья».

Не сможет сыграть легионер Уэсли, которого в первой части матча заменили уже на 18 минуте, поэтому его участие в матче, согласно регламенту, исключено.

Статистика встреч

Что интересно, в рамках УПЛ команды провели пять матчей и все их выиграл «Верес». А вообще история противостояний насчитывает восемь игр (еще были Первая лига и кубок), из которых шесть матчей выиграл, логично, «Верес», одну игру проиграл и одну свел к ничьей.

Прогноз на противостояние

Обе команды любят играть вничью. Ожидаем боевой игры и, несмотря на неплохую форму «Металлиста 1925», очередной ничьей, ведь «Верес» будет очень ожесточенно упорствовать при безумной поддержке собственных трибун.

Ориентировочные составы

На поле, согласно регламенту, не обязательно должны выходить те же футболисты, которые участвовали в первой части матча, но замененные в ней точно не сыграют.

«Металлист 1925»: Варакута – Крупский, Шабанов, Салюк, Мартынюк – Литвиненко, Калюжный – Забергджа, Аревало, Антюх – Итодо

«Вересс»: Горох – Протасевич, Гончаренко, Ципот, Смиян – Харатин, Клец – Годя, Бойко, Шарай – Ндукве



Прогноз Sport.ua Металлист 1925 Верес Ничья 2.96

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.19 для Металлиста и 3.91 для Вереса. А какой прогноз выбрать — решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.