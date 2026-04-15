Если посмотреть на французский клубный футбол в ХХІ ст., то вы не найдете другой такой команды, которая столь точно соответствовала бы определению «команда-лифт». «Мец» снует этажами разных лиг вверх-вниз регулярно. Лишь раз за последние четверть столетия он задержался в одном дивизионе (Лига 2) на 4 года, в других случаях покидал свою лигу куда чаще, или поднимаясь вверх, или опускаясь даже ниже Лиги 2. Попутно замечу, что во Франции команда является историческим рекордсменом по количеству последних мест в Лиге 1. Вот и текущий сезон в сильнейшем французском дивизионе эта команда закончит, похоже, в зоне вылета в Лигу 2. Что не так с темно-бордовыми?

Знаете, отвечу, что с ними все как раз так, как всегда. По стоимости состава (в районе 60-миллионной отметки) клуб из Лотарингии занимает последнее место в Лиге 1, а после вылета станет, вероятно, самым дорогим в этом контексте клубом Лиги 2. Следовательно, и лифтовое состояние – естественное явление. Лига 1 – слишком сложна для «Меца», Лига 2 – чересчур слаба для него. Может, специально для клуба из Лотарингии стоит выдумать своеобразное межлиговое пространство, и там ему будет максимально комфортно?

Собственно, большинство статистических показателей темно-бордовых свидетельствуют о закономерности последней позиции в лиге. Команда больше всех пропустила. По средним оценкам игроков, по мнению разных статистических порталов, «Мец» стабильно держится последним. Собственно, как и по количеству больших голевых шансов (параллельно и количество упущенных больших голевых шансов у мессинцев наименьшее). Ну число пропущенных голов и разница забитых и пропущенных – сплошное позорище, так, как и положено закоренелому аутсайдеру.

Однако среди цифровых крепостей статистики Лиги 1 есть парадоксальные здания, сказал бы, необычной архитектуры, где темно-бордовые выглядят вполне прилично. Скажем, процент владения мячом едва не дотягивает до 50%-ной отметки, и в таблице владения «Мец» держится посредине. На том же 10-м месте подопечные Бенуа Тавено идут и в таблице точности передач. В то же время по точности лонгболлов «Мец» – 2-й после ПСЖ, а по успешному дриблингу – 3-й после ПСЖ и «Страсбурга»! Согласитесь, здесь есть определенное противоречие.

Собственно, если перейти на индивидуальности, то в первой 10-ке искусных мастеров лонгболлов нынешней Лиги 1 целых 3 представителя безнадежного аутсайдера: защитники Садибу Сане и Жан-Филипп Гбамен (этот 186-сантиметровый гренадер может сыграть и на позиции опорника, с негативной стороны известен тем, что, пребывая в аренде, дебютировал в составе московского ЦСКА в крупнейшем заболотном дерби через пару дней после начала полномасштабной войны в Украине), а также полузащитник Готье Эн. То есть видение поля у парней – на уровне, а вот чисто оборонных умений не хватает. Казалось бы, исключение из этого вывода – Сане, входящий в тройку лучших игроков сильнейшего французского дивизиона по среднему количеству перехватов за матч. Но это нивелируется крайне неаккуратными действиями в отборе, ведь Садибу входит в сомнительный и неширокий круг игроков дивизиона, которые дважды удалялись с поля в текущем сезоне.

В области дриблинга (речь идет о среднематчевом успешном количестве таких попыток) достаточно высоко в личном зачете на уровне Лиги 1 располагаются игроки «Меца» Коффи Куао (невысокий быстрый правый защитник, имеющий за плечами опыт участия в Олимпиаде), Георгий Цитаишвили и Шейк Тидиане Сабали. В то же время отмечу, что у Георгия и Шейка (сенегальский правый вингер ростом 168 см и весом 56 кг, если верить официальным источникам) процент успешных дриблингов не дотягивает до половины. А Куао, к слову, является одним из лидеров Лиги 1 по количеству желтых карточек (едва ли не десяток). Отсюда делаем вывод, что в дриблинг они идут неоправданно часто.

А как насчет последнего бастиона защиты? Здесь, вроде бы, точно так же прослеживается парадокс, однако он при внимательном взгляде лишь свидетельствует о нехватке мастерства у защитников, или, если хотите, командного мастерства в организации защиты. К примеру, датчанин Джонатан Фишер является 3-м вратарем Лиги 1 по среднему количеству сейвов за матч и в то же время лидирует в малопочетном списке голкиперов, которые в среднем пропускали больше всех голов за игру.

Собственно, просматривая матчи «Меца» в этом сезоне, убедился: целостной картины нет. То, пропустив в численном большинстве, будут безнадежно биться о защитную стену, выстроенную «Брестом» (Брестская крепость – герой!), наиграв к тому же на 1,52 xG – чуть ли не вдвое больше, чем соперник. То мессинцы дважды подряд отыграют унылые 0:0 с командами разной силы (амбициозным «Ренном» и товарищем по несчастью находиться в подвале турнирки «Нантом», больше тайма игравшем в меньшинстве). То выдадут феерическую игру против «Тулузы». Многоголевая перестрелка, в ходе которой суммарно было забито 7 голов, завершилась в пользу окситанцев, однако, например, по xG носители лотарингского креста на эмблеме пусть на волосок, но превзошли своих соперников. А первенство «Меца» по этому показателю, если и случалось в этом сезоне, то крайне редко – в большинстве своем, когда оппоненты надолго оставались в меньшинстве. То без вопросов проиграют грандам лиги – ПСЖ и «Лансу» (с крупным, но не сокрушительным счетом), то не без шансов посетят «Велодром» в Марселе. Сначала – классическая мессинская небрежность в обороне, когда после углового у чужих ворот защитники не успели вернуться назад. В дальнейшем – шанс Готье Эна, который он упустил, попав в штангу. Потом, уже после перерыва – опять небрежность во время углового у чужих ворот, и, как следствие, 2-й гол марсельцев в контратаке (против пасов вразрез противоядия лотарингская команда не находит в течение всего сезона). Неудача в 1-м тайме ничему не научила темно-бордовых, и здесь, естественно, возникают вопросы к тренеру. Что он делает в перерыве? Гол в ворота хозяев чемпиона мира U-20 в составе сборной Украины Георгия Цитаишвили – плод сугубо индивидуальных усилий (проход по левому флангу, обыгрыш соперников, прицельный удар левой в ближний угол). Такой гол иногда кличут баскетбольным. Далее – настойчивый поиск темно-бордовыми своих шансов при минимальном отставании в счете, но в то же время и предоставление возможностей соперникам. В конце концов, в этом обмене уколами лучшими оказались марсельцы и забили 3-й гол.

Что ж, как правило, когда дела обстоят так, как они обстоят в «Меце», говорят о кризисе управления. Однако в том-то и дело, что кризиса как такового нет, это фанаты что-то там судачат о кризисе, а для президента клуба Бернара Серена это состояние – естественная вещь. Да, он сменил тренера в январе (пришел Бенуа Тавено), много говорил о необходимости того, чтобы команда почувствовала «второе дыхание» с новым наставником, но... Отдельные протуберанцы в игре обусловлены в большинстве своем индивидуальными качествами игроков (Цитаишвили – тому яркий пример), а вот тренерская работа как таковая не прослеживается. Схема 4–1–4–1 себя не оправдывает: опорная зона часто проседает. Взаимоотношения с фанатами портятся: группировка Horda Frenetik’97 даже объявляет забастовки, однако Серен сбивает напряжение (ну, по крайней мере, ему так кажется) мягкой риторикой: мол, смена руководства не предусматривается, но при случае могу передать управление клубом более эффективному менеджеру. В то же время, президент признал провал летней трансферной кампании. Параллельно в кооперации с некоторыми другими коллегами он призывает к реформе управления профессиональным футболом. Фанаты в свою очередь насмехаются: если Серен за реформу, значит, она не жизнеспособна. Ирония ситуации с эффективным менеджментом состоит в том, что бывший многолетний президент клуба Карло Молинари (руководил с 1967-го до конца нулевых) в свое время и передал управление Серену. Но при Молинари, особенно в 1980-е лотарингская команда завоевывала кубки на национальном уровне, занимала довольно высокие места в чемпионате, весьма достойно играла в еврокубках (выбивала из них в частности «Барселону»), а вот с Сереном стала настоящим лифтом. Не на того человека сделал ставку опытный экс-руководитель. И конца-края подвешенному состоянию, когда над «Мецем» в более высоком дивизионе каждый раз зависает дамоклов меч падения вниз, не видно. И уже сама команда становится едва ли не синонимом этого меча, нависая над игроками, связанными с клубом узами контракта. Без резких (и в то же время эффективных) трансферных движений ситуация не изменится. А игроков с неплохими задатками, о которых говорилось выше, ждет раздорожье. Среди прочих и Георгия Цитаишвили.

Алексей РЫЖКОВ