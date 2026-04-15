Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роналду близок к чемпионству. Аль-Наср выиграл и укрепил лидерство
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Наср Эр-Рияд
15.04.2026 21:00 – FT 1 : 0
Аль-Иттифак
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
15 апреля 2026, 23:05 | Обновлено 16 апреля 2026, 00:22
Роналду близок к чемпионству. Аль-Наср выиграл и укрепил лидерство

Звездная команда одержала минимальную победу над командой Аль-Иттифак

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Клуб Аль-Наср одержал минимальную победу над командой Аль-Иттифак (1:0) в матче 29-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Матч состоялся на арене King Saud University Stadium в Эр-Рияде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол во встрече был забит на 31-й минуте, отличился Кингсли Коман.

После перерыва хозяева контролировали игру и не позволили сопернику отыграться, доведя матч до победы (1:0).

Знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду отыграл 89 минут, после чего был заменен.

Команда Роналду приблизилась к чемпионству за 5 туров до финиша чемпионата.

Топ-4: Аль-Наср (76 очков), Аль-Хиляль (68), Аль-Ахли (66), Аль-Кадисия (62).

Саудовская Аравия. 29-й тур, 15 апреля 2026

Аль-Наср – Аль-Иттифак – 1:0

Голы: Кингсли Коман, 31

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Наср Эр-Рияд 29 25 1 3 79 - 21 28.04.26 20:00 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда15.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Иттифак11.04.26 Аль-Ахдуд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд03.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 5:2 Аль-Наджма14.03.26 Аль-Халидж 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд07.03.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Неом 76
2 Аль-Хиляль 28 20 8 0 75 - 25 28.04.26 20:00 Аль-Хиляль - Дамак08.04.26 Аль-Хиляль 6:0 Аль-Холуд04.04.26 Аль-Хиляль 2:2 Аль-Таавун14.03.26 Аль-Фатех 0:1 Аль-Хиляль06.03.26 Аль-Хиляль 4:0 Аль-Наджма27.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:5 Аль-Хиляль 68
3 Аль-Ахли Джидда 28 20 6 2 55 - 20 28.04.26 20:00 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда08.04.26 Аль-Фейха 1:1 Аль-Ахли Джидда04.04.26 Аль-Ахли Джидда 3:0 Дамак13.03.26 Аль-Кадaсиа 3:2 Аль-Ахли Джидда06.03.26 Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Иттихад26.02.26 Аль-Рияд 0:1 Аль-Ахли Джидда 66
4 Аль-Кадaсиа 29 18 8 3 67 - 31 28.04.26 20:00 Аль-Рияд - Аль-Кадaсиа14.04.26 Аль-Кадaсиа 2:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд09.04.26 Дамак 1:1 Аль-Кадaсиа05.04.26 Аль-Иттифак 3:2 Аль-Кадaсиа13.03.26 Аль-Кадaсиа 3:2 Аль-Ахли Джидда07.03.26 Аль-Холуд 1:4 Аль-Кадaсиа 62
5 Аль-Таавун 28 13 7 8 50 - 37 23.04.26 19:10 Аль-Наджма - Аль-Таавун11.04.26 Аль-Таавун 1:2 Аль-Холуд04.04.26 Аль-Хиляль 2:2 Аль-Таавун12.03.26 Неом 2:2 Аль-Таавун06.03.26 Аль-Таавун 3:2 Аль-Фатех28.02.26 Аль-Кадaсиа 1:1 Аль-Таавун 46
6 Аль-Иттихад 28 13 6 9 45 - 38 28.04.26 20:00 Аль-Таавун - Аль-Иттихад08.04.26 Аль-Иттихад 3:4 Неом03.04.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Хазм13.03.26 Аль-Рияд 3:1 Аль-Иттихад06.03.26 Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Иттихад27.02.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Халидж 45
7 Аль-Иттифак 29 12 6 11 41 - 50 28.04.26 20:00 Аль-Ахдуд - Аль-Иттифак15.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Иттифак09.04.26 Аль-Иттифак 2:3 Аль-Рияд05.04.26 Аль-Иттифак 3:2 Аль-Кадaсиа13.03.26 Аль-Фейха 1:0 Аль-Иттифак07.03.26 Аль-Иттифак 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд 42
8 Неом 29 11 6 12 37 - 41 28.04.26 20:00 Неом - Аль-Хазм11.04.26 Аль-Наджма 2:1 Неом08.04.26 Аль-Иттихад 3:4 Неом04.04.26 Неом 1:0 Аль-Фейха12.03.26 Неом 2:2 Аль-Таавун07.03.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Неом 39
9 Аль-Хазм 28 9 7 12 31 - 48 24.04.26 19:10 Аль-Хазм - Аль-Рияд11.04.26 Аль-Хазм 2:0 Аль-Фейха03.04.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Хазм12.03.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Холуд06.03.26 Аль-Халидж 2:1 Аль-Хазм27.02.26 Аль-Хазм 3:1 Аль-Иттифак 34
10 Аль-Фейха 29 9 7 13 35 - 45 28.04.26 20:00 Аль-Холуд - Аль-Фейха11.04.26 Аль-Хазм 2:0 Аль-Фейха08.04.26 Аль-Фейха 1:1 Аль-Ахли Джидда04.04.26 Неом 1:0 Аль-Фейха13.03.26 Аль-Фейха 1:0 Аль-Иттифак07.03.26 Аль-Ахдуд 0:5 Аль-Фейха 34
11 Аль-Халидж 27 8 7 12 46 - 46 24.04.26 18:45 Аль-Фатех - Аль-Халидж03.04.26 Аль-Холуд 2:2 Аль-Халидж14.03.26 Аль-Халидж 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд06.03.26 Аль-Халидж 2:1 Аль-Хазм27.02.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Халидж24.02.26 Аль-Халидж 2:3 Аль-Холуд 31
12 Аль-Шабаб Эр-Рияд 28 7 10 11 36 - 42 28.04.26 20:00 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Фатех14.04.26 Аль-Кадaсиа 2:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд05.04.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд14.03.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахдуд07.03.26 Аль-Иттифак 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд27.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:5 Аль-Хиляль 31
13 Аль-Холуд 29 9 2 18 38 - 57 28.04.26 20:00 Аль-Холуд - Аль-Фейха11.04.26 Аль-Таавун 1:2 Аль-Холуд08.04.26 Аль-Хиляль 6:0 Аль-Холуд03.04.26 Аль-Холуд 2:2 Аль-Халидж12.03.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Холуд07.03.26 Аль-Холуд 1:4 Аль-Кадaсиа 29
14 Аль-Фатех 27 7 7 13 34 - 48 24.04.26 18:45 Аль-Фатех - Аль-Халидж05.04.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Фатех14.03.26 Аль-Фатех 0:1 Аль-Хиляль06.03.26 Аль-Таавун 3:2 Аль-Фатех26.02.26 Аль-Фатех 1:1 Дамак23.02.26 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахдуд 28
15 Дамак 28 4 11 13 25 - 46 23.04.26 21:00 Дамак - Аль-Ахдуд09.04.26 Дамак 1:1 Аль-Кадaсиа04.04.26 Аль-Ахли Джидда 3:0 Дамак12.03.26 Аль-Наджма 1:3 Дамак05.03.26 Дамак 3:0 Аль-Рияд26.02.26 Аль-Фатех 1:1 Дамак 23
16 Аль-Рияд 28 5 8 15 29 - 52 24.04.26 19:10 Аль-Хазм - Аль-Рияд09.04.26 Аль-Иттифак 2:3 Аль-Рияд05.04.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд13.03.26 Аль-Рияд 3:1 Аль-Иттихад05.03.26 Дамак 3:0 Аль-Рияд26.02.26 Аль-Рияд 0:1 Аль-Ахли Джидда 23
17 Аль-Ахдуд 28 4 4 20 23 - 59 23.04.26 21:00 Дамак - Аль-Ахдуд11.04.26 Аль-Ахдуд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд05.04.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Фатех14.03.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахдуд07.03.26 Аль-Ахдуд 0:5 Аль-Фейха28.02.26 Аль-Наджма 1:3 Аль-Ахдуд 16
18 Аль-Наджма 28 2 5 21 27 - 67 23.04.26 19:10 Аль-Наджма - Аль-Таавун11.04.26 Аль-Наджма 2:1 Неом03.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 5:2 Аль-Наджма12.03.26 Аль-Наджма 1:3 Дамак06.03.26 Аль-Хиляль 4:0 Аль-Наджма28.02.26 Аль-Наджма 1:3 Аль-Ахдуд 11
Полная таблица

Фотогалерея

По теме:
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттифак чемпионат Саудовской Аравии по футболу Криштиану Роналду Кингсли Коман видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Чемпіонство це звичайно круто. Але Роналду зараз мабуть більше цікавить 1000 голів
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем