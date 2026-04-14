  4. Матео Ретеги на высоте. В Саудовской Аравии сыгран матч-триллер
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Кадисия
14.04.2026 21:00 – FT 2 : 2
Аль-Шабаб Эр-Рияд
Саудовская Аравия
14 апреля 2026, 23:09 | Обновлено 14 апреля 2026, 23:13
135
0

Матео Ретеги на высоте. В Саудовской Аравии сыгран матч-триллер

Аль-Кадисия и Аль-Шабаб разошлись миром со счетом 2:2

14 апреля 2026, 23:09 | Обновлено 14 апреля 2026, 23:13
135
0
Матео Ретеги на высоте. В Саудовской Аравии сыгран матч-триллер
Getty Images/Global Images Ukraine. Матео Ретеги

У матче 29-го тура чемпионата Саудовской Аравии Аль-Кадисия и Аль-Шабаб завершили игру боевой ничьей (2:2).

Хозяева вышли вперед на 16-й минуте: Кристофер Бонсу Баа замкнул передачу Матео Ретеги. Однако Аль-Шабаб быстро восстановил равновесие, а после перерыва даже вышел вперед – дубль оформил Али Алайзех.

Впрочем, удержать преимущество Аль-Шабаб не смог. На 76-й минуте Матео Ретеги, экс-игрок Дженоа и Аталанты, сравнял счет, завершив атаку хозяев (2:2).

Аль-Кадисия, которая идет 4-й в чемпионате, упустила шанс приблизиться к лидерам.

Топ-4: Аль-Наср (73 очка), Аль-Хиляль (68), Аль-Ахли (66), Аль-Кадисия (62).

Чемпионат Саудовской Аравии

29-й тур, 14 апреля 2026

Аль-Кадисия – Аль-Шабаб – 2:2

Голы: Бонсу Баа, 16, Ретеги, 76 – Алайзех, 35, 54

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Наср Эр-Рияд 28 24 1 3 78 - 21 15.04.26 21:00 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак11.04.26 Аль-Ахдуд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд03.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 5:2 Аль-Наджма14.03.26 Аль-Халидж 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд07.03.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Неом28.02.26 Аль-Фейха 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд 73
2 Аль-Хиляль 28 20 8 0 75 - 25 28.04.26 20:00 Аль-Хиляль - Дамак08.04.26 Аль-Хиляль 6:0 Аль-Холуд04.04.26 Аль-Хиляль 2:2 Аль-Таавун14.03.26 Аль-Фатех 0:1 Аль-Хиляль06.03.26 Аль-Хиляль 4:0 Аль-Наджма27.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:5 Аль-Хиляль 68
3 Аль-Ахли Джидда 28 20 6 2 55 - 20 28.04.26 20:00 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда08.04.26 Аль-Фейха 1:1 Аль-Ахли Джидда04.04.26 Аль-Ахли Джидда 3:0 Дамак13.03.26 Аль-Кадaсиа 3:2 Аль-Ахли Джидда06.03.26 Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Иттихад26.02.26 Аль-Рияд 0:1 Аль-Ахли Джидда 66
4 Аль-Кадaсиа 29 18 8 3 67 - 31 28.04.26 20:00 Аль-Рияд - Аль-Кадaсиа14.04.26 Аль-Кадaсиа 2:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд09.04.26 Дамак 1:1 Аль-Кадaсиа05.04.26 Аль-Иттифак 3:2 Аль-Кадaсиа13.03.26 Аль-Кадaсиа 3:2 Аль-Ахли Джидда07.03.26 Аль-Холуд 1:4 Аль-Кадaсиа 62
5 Аль-Таавун 28 13 7 8 50 - 37 23.04.26 19:10 Аль-Наджма - Аль-Таавун11.04.26 Аль-Таавун 1:2 Аль-Холуд04.04.26 Аль-Хиляль 2:2 Аль-Таавун12.03.26 Неом 2:2 Аль-Таавун06.03.26 Аль-Таавун 3:2 Аль-Фатех28.02.26 Аль-Кадaсиа 1:1 Аль-Таавун 46
6 Аль-Иттихад 28 13 6 9 45 - 38 28.04.26 20:00 Аль-Таавун - Аль-Иттихад08.04.26 Аль-Иттихад 3:4 Неом03.04.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Хазм13.03.26 Аль-Рияд 3:1 Аль-Иттихад06.03.26 Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Иттихад27.02.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Халидж 45
7 Аль-Иттифак 28 12 6 10 41 - 49 15.04.26 21:00 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак09.04.26 Аль-Иттифак 2:3 Аль-Рияд05.04.26 Аль-Иттифак 3:2 Аль-Кадaсиа13.03.26 Аль-Фейха 1:0 Аль-Иттифак07.03.26 Аль-Иттифак 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд27.02.26 Аль-Хазм 3:1 Аль-Иттифак 42
8 Неом 29 11 6 12 37 - 41 28.04.26 20:00 Неом - Аль-Хазм11.04.26 Аль-Наджма 2:1 Неом08.04.26 Аль-Иттихад 3:4 Неом04.04.26 Неом 1:0 Аль-Фейха12.03.26 Неом 2:2 Аль-Таавун07.03.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Неом 39
9 Аль-Хазм 28 9 7 12 31 - 48 24.04.26 19:10 Аль-Хазм - Аль-Рияд11.04.26 Аль-Хазм 2:0 Аль-Фейха03.04.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Хазм12.03.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Холуд06.03.26 Аль-Халидж 2:1 Аль-Хазм27.02.26 Аль-Хазм 3:1 Аль-Иттифак 34
10 Аль-Фейха 29 9 7 13 35 - 45 28.04.26 20:00 Аль-Холуд - Аль-Фейха11.04.26 Аль-Хазм 2:0 Аль-Фейха08.04.26 Аль-Фейха 1:1 Аль-Ахли Джидда04.04.26 Неом 1:0 Аль-Фейха13.03.26 Аль-Фейха 1:0 Аль-Иттифак07.03.26 Аль-Ахдуд 0:5 Аль-Фейха 34
11 Аль-Халидж 27 8 7 12 46 - 46 24.04.26 18:45 Аль-Фатех - Аль-Халидж03.04.26 Аль-Холуд 2:2 Аль-Халидж14.03.26 Аль-Халидж 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд06.03.26 Аль-Халидж 2:1 Аль-Хазм27.02.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Халидж24.02.26 Аль-Халидж 2:3 Аль-Холуд 31
12 Аль-Шабаб Эр-Рияд 28 7 10 11 36 - 42 28.04.26 20:00 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Фатех14.04.26 Аль-Кадaсиа 2:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд05.04.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд14.03.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахдуд07.03.26 Аль-Иттифак 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд27.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:5 Аль-Хиляль 31
13 Аль-Холуд 29 9 2 18 38 - 57 28.04.26 20:00 Аль-Холуд - Аль-Фейха11.04.26 Аль-Таавун 1:2 Аль-Холуд08.04.26 Аль-Хиляль 6:0 Аль-Холуд03.04.26 Аль-Холуд 2:2 Аль-Халидж12.03.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Холуд07.03.26 Аль-Холуд 1:4 Аль-Кадaсиа 29
14 Аль-Фатех 27 7 7 13 34 - 48 24.04.26 18:45 Аль-Фатех - Аль-Халидж05.04.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Фатех14.03.26 Аль-Фатех 0:1 Аль-Хиляль06.03.26 Аль-Таавун 3:2 Аль-Фатех26.02.26 Аль-Фатех 1:1 Дамак23.02.26 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахдуд 28
15 Дамак 28 4 11 13 25 - 46 23.04.26 21:00 Дамак - Аль-Ахдуд09.04.26 Дамак 1:1 Аль-Кадaсиа04.04.26 Аль-Ахли Джидда 3:0 Дамак12.03.26 Аль-Наджма 1:3 Дамак05.03.26 Дамак 3:0 Аль-Рияд26.02.26 Аль-Фатех 1:1 Дамак 23
16 Аль-Рияд 28 5 8 15 29 - 52 24.04.26 19:10 Аль-Хазм - Аль-Рияд09.04.26 Аль-Иттифак 2:3 Аль-Рияд05.04.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд13.03.26 Аль-Рияд 3:1 Аль-Иттихад05.03.26 Дамак 3:0 Аль-Рияд26.02.26 Аль-Рияд 0:1 Аль-Ахли Джидда 23
17 Аль-Ахдуд 28 4 4 20 23 - 59 23.04.26 21:00 Дамак - Аль-Ахдуд11.04.26 Аль-Ахдуд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд05.04.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Фатех14.03.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахдуд07.03.26 Аль-Ахдуд 0:5 Аль-Фейха28.02.26 Аль-Наджма 1:3 Аль-Ахдуд 16
18 Аль-Наджма 28 2 5 21 27 - 67 23.04.26 19:10 Аль-Наджма - Аль-Таавун11.04.26 Аль-Наджма 2:1 Неом03.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 5:2 Аль-Наджма12.03.26 Аль-Наджма 1:3 Дамак06.03.26 Аль-Хиляль 4:0 Аль-Наджма28.02.26 Аль-Наджма 1:3 Аль-Ахдуд 11
Полная таблица

чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Кадисия Аль-Шабаб Матео Ретеги
Николай Степанов

