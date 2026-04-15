ВИДЕО. Шахтер провел предматчевую тренировку перед игрой с АЗ Алкмаар

Игроки Шахтера опробовали поле стадиона АЗ вечером 15 апреля, накануне гостевого матча 1/4 финала Лиги конференций УЕФА с нидерландским АЗ Алкмар.

Первые 15 минут тренировки горняков, как это предусмотрено регламентом УЕФА, были открыты для СМИ. Журналисты наблюдали за разминкой команды и упражнениями с мячом.

После этого донецкая команда тренировалась за закрытыми дверями: отрабатывали контроль мяча, короткий и средний пас, комбинационные действия, стандарты и удары по воротам. Традиционно предматчевая сессия длилась около часа.

Ответный матч 1/4 финала Лиги конференций УЕФА АЗ Алкмар – Шахтер состоится в четверг, 16 апреля, на арене стадиона АЗ в Алкмаре (Нидерланды). Игра начнется в 19:45 по киевскому времени. В первом матче горняки получили гандикап в 3 мяча (3:0).