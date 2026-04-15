Разгромный камбек. Костюк не без проблем вышла в 1/4 финала WTA 250 в Руане

Украинска теннисистка Марта Костюк (WTA 28) пробилась в четвертьфинал турнира WTA 250 в Руане (Франция), который проводится на грунтовых покрытиях в помещении.

Во втором раунде украинка в трех сетах одержала победу над Кэти Макнелли (США, WTA 71) после проигранной первой партии.

WTA 250 Руан. Грунт в помещении, 1/8 финала

Марта Костюк (Украина) [1] – Кэти Макнелли (США) – 2:6, 6:2, 6:1

Это было первое очное противостояние соперниц.

Костюк стартовала в Руане с выигранного матча у Диан Парри. Следующей оппоненткой Марты будет пятая сеяная Энн Ли (США, WTA 36), которую она одолела на соревнованиях в Сан-Диего в 2024 году.

Костюк вышла в 15-й четвертьфинал на уровне Тура (шестой на грунте) и поборется за четвертый полуфинал (второй на грунте). В 2026 году Марта добралась до финального поединка на пятисотнике в Брисбене.

Помимо Марты, в Руане из украинок также выступают Александра Олейникова и Вероника Подрез. 16 апреля Александра и Вероника проведут свои поединки второго круга.

Видеообзор матча