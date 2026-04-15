Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Разгромный камбек. Костюк не без проблем вышла в 1/4 финала WTA 250 в Руане
15 апреля 2026, 22:02 | Обновлено 15 апреля 2026, 22:26
Разгромный камбек. Костюк не без проблем вышла в 1/4 финала WTA 250 в Руане

Марта в трех сетах переиграла Кэти Макнелли на соревнованиях во Франции

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинска теннисистка Марта Костюк (WTA 28) пробилась в четвертьфинал турнира WTA 250 в Руане (Франция), который проводится на грунтовых покрытиях в помещении.

Во втором раунде украинка в трех сетах одержала победу над Кэти Макнелли (США, WTA 71) после проигранной первой партии.

WTA 250 Руан. Грунт в помещении, 1/8 финала

Марта Костюк (Украина) [1] – Кэти Макнелли (США) – 2:6, 6:2, 6:1

Это было первое очное противостояние соперниц.

Костюк стартовала в Руане с выигранного матча у Диан Парри. Следующей оппоненткой Марты будет пятая сеяная Энн Ли (США, WTA 36), которую она одолела на соревнованиях в Сан-Диего в 2024 году.

Костюк вышла в 15-й четвертьфинал на уровне Тура (шестой на грунте) и поборется за четвертый полуфинал (второй на грунте). В 2026 году Марта добралась до финального поединка на пятисотнике в Брисбене.

Помимо Марты, в Руане из украинок также выступают Александра Олейникова и Вероника Подрез. 16 апреля Александра и Вероника проведут свои поединки второго круга.

Даниил Агарков
Комментарии 10
Марту з красивою перемогою після камбеку. Суперниця була в дуже хорошій формі, як на свою позицію. І по першому сету, я вже не знав, як Марті її зламати. Всі її удари вона спокійно і агресивно відбивала. Але Марта з другого сету таки змогла показати справжнього Топа. А у Кеті на щастя ще й її дуже стабільна перша подача пропала. І вже відразу у Марти і прийоми на виліт повернулись, і вінерси, і біля сітки стала вигравати.
У грі з Лі, мені здається може бути легше, особливо якщо Марта не буде знову економити сили, і треба щоб не грали тими свічками.  
Йой, йой...Щож ви в коментах всі такі суворі)). Таж Пєгула в цьому сезоні купу сетів програвала  будь- кому . Але ж сет то не матч. Вітаю Марту з перемогою).
Еней був парубок моторний... пока не кончился бензин. І слава богу. А Марті, звичайно треба вчмтмся ламати таких завзятих і настирних на початку матчу, а не в кінці другого сету за рахунку 0-1. З перемогою!
Перемога є перемога,молодець!Але якщо ти фаворіт,бажано не доводити справу до 3 сету.Сподіваюся,що в наступной грі Марта переможе у 2 сетах й за якісною грою!
Ну дає Марта, нам такий валідол не потрібен, добре, що все обернулось на її користь, браво за характер, але подачу треба покращувати
За такі камбеки пороти різками і штрафувати на одну сукню.
Нагадала гру з путінцевой.При всьому моєму скепсису до Костюк вона не так вже і погано грала в 1 сеті просто Макнелі меньше помилялась .
Марта вітання звісно, але це не твій рівень. Ти варта 1000 або шолома. 
