Олейникова выиграла стартовый поединок на турнире WTA 250 в Руане
Александра переиграла Лилли Таггер в трех сетах
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 70) выиграла стартовый поединок на турнире WTA 250 в Руане, Франция.
Украинка одолела представительницу Австрии Лилли Таггер (WTA 97) в трех сетах за 2 часа и 9 минут – 6:3, 4:6, 6:4.
В третьем сете Олейникова отыгралась с 1:4.
Александра ранее не встречалась с Лилли.
В поединке 1/8 финала Олейникова сыграет с победительницей матча Армони Тан – Анна Бондар.
WTA 250 Руан. Грунт в помещении, 1/16 финала
Александра Олейникова (Украина) – Лилли Таггер (Австрия) – 6:3, 4:6, 6:4
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Аякс» готов продолжить сотрудничество с украинцем
Ливерпуль и Барселона выбыли из турнира на стадии 1/4 финала
Камбек зачотний. Але теніс "від джерел до джерел" — без переваги подачі. Загалом так десь навіть цікавіше (але якщо грають не наші).
Добре, що виграла. Але в Саньки закінчився букетно-цукерковий період, про неї вже дізналися не тільки в тій тусовці, з якою вона восени наяривала по гамериках, і люди готуються. Відтепер буде важче.
Шкода, що не було трансляції (принаймні в мене). Требе подивитися чому так важко.
Наступна добре знайома Бондар без рукостискань. Як гадаєте, відправить її Саша услід за Орбаном?
UPD: Доки писав пост, сет виправили