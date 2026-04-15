Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Олейникова выиграла стартовый поединок на турнире WTA 250 в Руане
15 апреля 2026, 14:49 | Обновлено 15 апреля 2026, 14:57
Александра переиграла Лилли Таггер в трех сетах

Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 70) выиграла стартовый поединок на турнире WTA 250 в Руане, Франция.

Украинка одолела представительницу Австрии Лилли Таггер (WTA 97) в трех сетах за 2 часа и 9 минут – 6:3, 4:6, 6:4.

В третьем сете Олейникова отыгралась с 1:4.

Александра ранее не встречалась с Лилли.

В поединке 1/8 финала Олейникова сыграет с победительницей матча Армони Тан – Анна Бондар.

WTA 250 Руан. Грунт в помещении, 1/16 финала

Александра Олейникова (Украина) – Лилли Таггер (Австрия) – 6:3, 4:6, 6:4

По теме:
Самая рейтинговая соперница. Известно, с кем далее сыграет Подрез в Руане
Семь украинок попали в заявочный список основной сетки Ролан Гаррос 2026
КОСТЮК: «Кажется, я никогда раньше не была первой сеяной на турнирах WTA»
Алина Грушко
Зинченко получил предложение от 36-кратного чемпиона. Но есть одно условие
Футбол | 15 апреля 2026, 06:32 6
«Аякс» готов продолжить сотрудничество с украинцем

Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
Футбол | 15 апреля 2026, 06:23 1
Ливерпуль и Барселона выбыли из турнира на стадии 1/4 финала

Обнародованы новые подробности допингового скандала с Мудриком
Футбол | 15.04.2026, 09:27
Зверев и Фонсека идут дальше. Результаты второго игрового дня в Мюнхене
Теннис | 14.04.2026, 22:49
Украина может сыграть матч со сборной, которая приезжала в россию
Футбол | 15.04.2026, 13:00
Комментарии 13
Молодець ! Відігралася з 1- 4 , 5 геймів підряд взяла . Так тримати .
Дуже прикра ЄДИНА подвійна помилка у другому сеті припала якраз на сетбол австрійки. На цьому прикрощі закінчились. Виглядала чудово
Розумничка! Вдало пройти угорку! І далі!)
Хоч і 3 сети ,але тенніс якісний.
Умница наша Сашуня-красуня❤️закамбэчила🇺🇦  в 3 сете и порадовала нас победой!🥳
Ф-фух, та ну нафік. Поверніть нерви.
Камбек зачотний. Але теніс "від джерел до джерел" — без переваги подачі. Загалом так десь навіть цікавіше (але якщо грають не наші).
Добре, що виграла. Але в Саньки закінчився букетно-цукерковий період, про неї вже дізналися не тільки в тій тусовці, з якою вона восени наяривала по гамериках, і люди готуються. Відтепер буде важче.
В третьому сеті проявила характер, хоча могло бути і 5-5
Відігралась з 1:4, припустимо, не в другому, а в третьому . В другому зрівняла рахунок, але за 4:4 програла два гейма поспіль.
 Шкода, що не було трансляції (принаймні в мене). Требе подивитися чому так важко.
 Наступна добре знайома Бондар без рукостискань. Як гадаєте, відправить її Саша услід за Орбаном?
UPD: Доки писав пост, сет виправили
Але чому спорт не транслював цей матч? Це риторичне. 
Дууууже важко
Популярные новости
Турки Аль-Шейх хочет устроить безумный бой, которого никто не ждал
13.04.2026, 20:42 1
Бокс
ПСЖ принял решение. Забарный отправится в Англию
14.04.2026, 08:16 8
Футбол
Ребров получил безумное предложение относительно своего будущего
14.04.2026, 08:32 41
Футбол
Источник: Шахтер завершил громкий трансфер за большие деньги
14.04.2026, 07:14 34
Футбол
ФЬЮРИ: «Забудьте об этом супертяже, он уже закончился, ему конец»
15.04.2026, 04:32 1
Бокс
Решение принято. Ребров определился со своим будущим в сборной Украины
14.04.2026, 06:12 16
Футбол
«Ха-ха». Ковтун ответил украинцам на критику в связи со сменой гражданства
15.04.2026, 05:25 10
Другие виды
Тайсон Фьюри отказался сразиться со звездным боксером
13.04.2026, 21:20
Бокс
