Шоу Шахтера в память о Луческу, матчи ЛЕ и ЛК, Калинина снялась с игры

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 9 апреля.

1A. Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ Алкмаар

Донецкая команда сделала уверенный шаг к полуфиналу Лиги конференций

1B. ФОТО. Гол Педриньо, дубль Алиссона. Шахтер обыграл АЗ в Лиге конференций

Горняки получили гандикап в три мяча перед ответной игрой 1/4 финала

2. Лига конференций. Cетка плей-офф: яркая победа Шахтера, разгром фиалок

Вечером 9 апреля состоялись первые поединки 1/4 финала ЛК

3. Лига Европы, итоги дня. Сетка плей-офф: успех Астон Виллы, ничья лесников

Вечером 9 апреля состоялись первые четвертьфинальные поединки

4. Кристал Пэлас сделал шаг навстречу Шахтеру, разгромив Фиорентину

Английская команда забила 3 гола в первой игре 1/4 финала Лиги конференций

5. ТУРАН: «Не могу сказать, что доволен на 100%, но мы чувствуем себя хорошо»

Коуч Шахтера провел пресс-конференцию после игры 1/4 финала ЛК с АЗ Алкмаар

6. Камбэк c 0:3 и серия пенальти. Определен второй финалист Кубка Украины

ХИТ вырвал победу в столичном дерби с Kyiv Futsal

7. Калинина снялась с турнира WTA 500 в Линце перед матчем 1/8 финала

Ангелина не сыграет против Донны Векич во втором раунде пятисотника

8. Юлиан Бойко проиграл китайцу и выбыл из квалификации чемпионата мира

Украинец уступил китайскому игроку Ван Синьбо со счетом 4:10

9. Таблица коэффициентов. Украина обогнала Румынию и приблизилась к Сербии

Шахтер в первой игре 1/4 финала Лиги конференций разгромил АЗ Алкмаар

10. ИИ до вылета доведет. Вольфсбург терпит крах в немецкой Бундеслиге

Про чрезмерную увлеченность новейшими технологиями клубом волков