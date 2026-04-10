Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шоу Шахтера в память о Луческу, матчи ЛЕ и ЛК, Калинина снялась с игры
Другие новости
10 апреля 2026, 11:10 | Обновлено 10 апреля 2026, 12:12
Шоу Шахтера в память о Луческу, матчи ЛЕ и ЛК, Калинина снялась с игры

Главные новости за 9 апреля на Sport.ua

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 9 апреля.

1A. Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ Алкмаар
Донецкая команда сделала уверенный шаг к полуфиналу Лиги конференций

1B. ФОТО. Гол Педриньо, дубль Алиссона. Шахтер обыграл АЗ в Лиге конференций
Горняки получили гандикап в три мяча перед ответной игрой 1/4 финала

2. Лига конференций. Cетка плей-офф: яркая победа Шахтера, разгром фиалок
Вечером 9 апреля состоялись первые поединки 1/4 финала ЛК

3. Лига Европы, итоги дня. Сетка плей-офф: успех Астон Виллы, ничья лесников
Вечером 9 апреля состоялись первые четвертьфинальные поединки

4. Кристал Пэлас сделал шаг навстречу Шахтеру, разгромив Фиорентину
Английская команда забила 3 гола в первой игре 1/4 финала Лиги конференций

5. ТУРАН: «Не могу сказать, что доволен на 100%, но мы чувствуем себя хорошо»
Коуч Шахтера провел пресс-конференцию после игры 1/4 финала ЛК с АЗ Алкмаар

6. Камбэк c 0:3 и серия пенальти. Определен второй финалист Кубка Украины
ХИТ вырвал победу в столичном дерби с Kyiv Futsal

7. Калинина снялась с турнира WTA 500 в Линце перед матчем 1/8 финала
Ангелина не сыграет против Донны Векич во втором раунде пятисотника

8. Юлиан Бойко проиграл китайцу и выбыл из квалификации чемпионата мира
Украинец уступил китайскому игроку Ван Синьбо со счетом 4:10

9. Таблица коэффициентов. Украина обогнала Румынию и приблизилась к Сербии
Шахтер в первой игре 1/4 финала Лиги конференций разгромил АЗ Алкмаар

10. ИИ до вылета доведет. Вольфсбург терпит крах в немецкой Бундеслиге
Про чрезмерную увлеченность новейшими технологиями клубом волков

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем