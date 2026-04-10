Шоу Шахтера в память о Луческу, матчи ЛЕ и ЛК, Калинина снялась с игры
Главные новости за 9 апреля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 9 апреля.
1A. Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ Алкмаар
Донецкая команда сделала уверенный шаг к полуфиналу Лиги конференций
1B. ФОТО. Гол Педриньо, дубль Алиссона. Шахтер обыграл АЗ в Лиге конференций
Горняки получили гандикап в три мяча перед ответной игрой 1/4 финала
2. Лига конференций. Cетка плей-офф: яркая победа Шахтера, разгром фиалок
Вечером 9 апреля состоялись первые поединки 1/4 финала ЛК
3. Лига Европы, итоги дня. Сетка плей-офф: успех Астон Виллы, ничья лесников
Вечером 9 апреля состоялись первые четвертьфинальные поединки
4. Кристал Пэлас сделал шаг навстречу Шахтеру, разгромив Фиорентину
Английская команда забила 3 гола в первой игре 1/4 финала Лиги конференций
5. ТУРАН: «Не могу сказать, что доволен на 100%, но мы чувствуем себя хорошо»
Коуч Шахтера провел пресс-конференцию после игры 1/4 финала ЛК с АЗ Алкмаар
6. Камбэк c 0:3 и серия пенальти. Определен второй финалист Кубка Украины
ХИТ вырвал победу в столичном дерби с Kyiv Futsal
7. Калинина снялась с турнира WTA 500 в Линце перед матчем 1/8 финала
Ангелина не сыграет против Донны Векич во втором раунде пятисотника
8. Юлиан Бойко проиграл китайцу и выбыл из квалификации чемпионата мира
Украинец уступил китайскому игроку Ван Синьбо со счетом 4:10
9. Таблица коэффициентов. Украина обогнала Румынию и приблизилась к Сербии
Шахтер в первой игре 1/4 финала Лиги конференций разгромил АЗ Алкмаар
10. ИИ до вылета доведет. Вольфсбург терпит крах в немецкой Бундеслиге
Про чрезмерную увлеченность новейшими технологиями клубом волков
