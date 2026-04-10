ФОТО. Гол Педриньо и дубль Алиссона. Шахтер переиграл АЗ в Лиге конференций

Донецкий Шахтер одержал убедительную победу над нидерландским АЗ Алкмар в первом матче 1/4 финала Лиги конференций УЕФА (3:0).

Перед стартом поединка команды и болельщики минутой молчания почтили память знаменитого экс-тренера горняков Мирчи Луческу. Также матч лично посетил президент клуба Ринат Ахметов, который впервые почти за 12 лет побывал на игре команды.

В первом тайме соперники действовали осторожно и почти не создавали опасных моментов. Самым активным в составе дончан был Педриньо, а в конце тайма хороший шанс имел Алиссон, однако вратарь гостей спас свою команду.

После перерыва игра стала значительно более открытой. Педриньо сначала попал в перекладину со штрафного, а затем открыл счет на 72-й минуте фантастическим ударом в девятку с правого фланга.

На 81-й минуте Шахтер удвоил преимущество: после подачи Педриньо с углового Бондар сбросил мяч на дальнюю штангу, где Алиссон переправил его в ворота (2:0). Еще через две минуты бразильский вингер оформил дубль. Траоре и Эгиналду вывели Алиссона на пустые ворота, и тот установил окончательный счет (3:0).

Ответный матч между АЗ Алкмар и Шахтером состоится 16 апреля в Нидерландах. Горняки имеют гандикап в три мяча.

Лига конференций. 1/4 финала, Первый матч

Краков, Городской стадион имени Хенрика Реймана, 9004 зрителя

Шахтер Донецк (Украина) – АЗ Алкмар (Нидерланды) – 3:0 (0:0)

Голы: Педриньо, 72, Алиссон Сантана, 81, 83

Шахтер: Ризнык, Винисиус Тобиас, Бондарь, Матвиенко (к), Педро Энрике, Изаки (Бондаренко, 24), Очеретько, Педриньо (Назарина, 89), Алиссон (Конопля, 89), Невертон (Эгиналду, 74), Кауан Элиас (Траоре, 74)

