Лига конференций. Cетка плей-офф: яркая победа Шахтера, разгром фиалок

Вечером 9 апреля состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги конференций УЕФА 2025/26

В этот день были сыграно 4 поединка, а ответные матчи состоятся через неделю – 16 апреля.

Донецкий Шахтер в польском Кракове выиграл домашний поединок против нидерландского АЗ Алкмаар (3:0).

Все мячи были забиты во втором тайме. Отличный гол в девятку провел Педриньо, а затем Алиссон Сантана оформил дубль.

Победитель пары Шахтер – АЗ Алкмаар выйдет в полуфинал на лучшего в противостоянии Кристал Пэлас – Фиорентина (3:0 в первой игре).

Испанский Райо Вальекано разгромил АЕК Афины (3:0), а Майнц из Германии нанес поражение Страсбургу из Франции (2:0).

Финал Лиги конференций запланирован на 27 мая 2026 года в немецком Лейпциге.

Лига конференций УЕФА 2025/26

1/4 финала. Первые матчи. 9 апреля 2026

19:45. Райо Вальекано (Испания) – АЕК Афины (Греция) – 3:0

Голы: Ахомаш, 2, Унаи Лопес, 45+2, Паласон, 74 (пен)

22:00. Кристал Пэлас (Англия) – Фиорентина (Италия) – 3:0

Голы: Матета, 24 (пен), Митчелл, 31, Сарр, 90+1

22:00. Майнц (Германия) – Страсбург (Франция) – 2:0

Голы: Сано, 11, Пош.

22:00. Шахтер (Украина) – АЗ Алкмаар (Нидерланды) – 3:0

Голы: Педриньо, 72, Алиссон Сантана, 81, 83

