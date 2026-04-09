Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лига конференций. Cетка плей-офф: яркая победа Шахтера, разгром фиалок
Лига конференций
Майнц
09.04.2026 22:00 – FT 2 : 0
Страсбург
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
09 апреля 2026, 23:59 | Обновлено 10 апреля 2026, 00:06
Лига конференций. Cетка плей-офф: яркая победа Шахтера, разгром фиалок

Вечером 9 апреля состоялись первые поединки 1/4 финала ЛК

ФК Шахтер

Вечером 9 апреля состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги конференций УЕФА 2025/26

В этот день были сыграно 4 поединка, а ответные матчи состоятся через неделю – 16 апреля.

Донецкий Шахтер в польском Кракове выиграл домашний поединок против нидерландского АЗ Алкмаар (3:0).

Все мячи были забиты во втором тайме. Отличный гол в девятку провел Педриньо, а затем Алиссон Сантана оформил дубль.

Победитель пары Шахтер – АЗ Алкмаар выйдет в полуфинал на лучшего в противостоянии Кристал Пэлас – Фиорентина (3:0 в первой игре).

Испанский Райо Вальекано разгромил АЕК Афины (3:0), а Майнц из Германии нанес поражение Страсбургу из Франции (2:0).

Финал Лиги конференций запланирован на 27 мая 2026 года в немецком Лейпциге.

Лига конференций УЕФА 2025/26

1/4 финала. Первые матчи. 9 апреля 2026

19:45. Райо Вальекано (Испания) – АЕК Афины (Греция) – 3:0

Голы: Ахомаш, 2, Унаи Лопес, 45+2, Паласон, 74 (пен)

22:00. Кристал Пэлас (Англия) – Фиорентина (Италия) – 3:0

Голы: Матета, 24 (пен), Митчелл, 31, Сарр, 90+1

22:00. Майнц (Германия) – Страсбург (Франция) – 2:0

Голы: Сано, 11, Пош.

22:00. Шахтер (Украина) – АЗ Алкмаар (Нидерланды) – 3:0

Голы: Педриньо, 72, Алиссон Сантана, 81, 83

Сетка плей-офф

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем