Майнц – Страсбург – 2:0. Шедевр Кайсю Сано. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзлор первого матча 1/4 финала Лиги конференций
9 апреля Майнц и Страсбург провели первый матч 1/4 финала Лиги конференций 2025/26.
Встреча, которая прошла на стадионе Mewa Arena, завершилась со счетом 2:0 в пользу французской команды.
Голы в этом поединке забили Кайсю Сано и Штефан Пош. Мяч японца получился особенным красивым – Кайсю сместился с левого фланга в центр и положил в девятку ворот соперников.
Лига конференций 2025/26. 1/4 финала, 9 апреля
Майнц (Германия) – Страсбург (Франция) – 2:0
Голы: Сано, 11, Пош, 19
Видеообзор матча
События матча
