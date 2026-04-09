Майнц – Страсбург. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги конференций

Поединок начнется 9 апреля в 22:00 по Киеву

9 апреля на Мева-Арена пройдет первый матч 1/4 финала Лиги конференций, в котором Майнц встретится со Страсбургом. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Майнц

Команда в целом редко о себе напоминает. Так что прошлый сезон можно считать прорывным: впервые со времен раннего Клоппа получилось закончить в зоне еврокубков, на шестой позиции. Правда, после тяжелого старта в новой Бундеслиге тренера сменили, и это помогло: при опытном Урсе Фишере постепенно получилось подняться в таблице. Впрочем, даже сейчас, после ряда побед, удается занимать скромное девятое место, с мизерными шансами снова побороться за место в еврокубках.

Тем важнее выжать максимум из нынешнего выступления. Начинали немцы в Лиге, правда, с поражения Русенборгу. Но потом и норвежцев разгромили, и проигрывали после этого в турнире только однажды, Университате в Крайове. В плей-офф с Сигмой после 0:0 в Оломоуце оформили гроссмейстерские 2:0 дома.

Страсбург

Клуб принадлежит тем же инвесторам со США во главе с Боули, что и Челси. И, по сути, превратился в некий фарм при английском гранде, где обкатываются принадлежащие матке игроки. Да и тренера, если вспомнить, кто заменил в Лондоне Мареску. До этого Росеньор успел взять седьмое место в прошлом сезоне (причем Лиону уступили только по дополнительным показателям), впрочем, сменивший его О'Нил старается удержать позиции. Пока что в Лиге 1 футболисты идут восьмыми, но при этом добрались до полуфинала кубка уже.

А в Лиге конференций французы просто хороши: ни одного поражения! Более того, они и вничью сыграли только с Брондбю в самом начале квалификации, с Ягеллонией в октябре и с Риекой в крайнем поединке, в 1/8, после того, как победили ее на выезде.

Статистика личных встреч

В августе был единственный товарищеский поединок, что принес нулевую ничью.

Прогноз

Букмекерские конторы склонны ждать в Германии успех хозяев. Но вряд ли такие сильные соперники будут рисковать в первой встрече - ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,95).

По теме:
Болонья – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы
Порту – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы
Фрайбург – Сельта. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы
Страсбург Майнц Лига конференций прогнозы прогнозы на футбол
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обнаружен заказчик дисквалификации Гераскевича на Олимпиаде-2026
Олимпийские игры | 08 апреля 2026, 07:51 18
Обнаружен заказчик дисквалификации Гераскевича на Олимпиаде-2026
Обнаружен заказчик дисквалификации Гераскевича на Олимпиаде-2026

Отец спортсмена обвинил россию

Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд
Футбол | 08 апреля 2026, 09:59 47
Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд
Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд

Украинец обвиняет УАФ

Источник: Игорь Суркис выступил против решения УАФ и Андрея Шевченко
Футбол | 08.04.2026, 13:01
Источник: Игорь Суркис выступил против решения УАФ и Андрея Шевченко
Источник: Игорь Суркис выступил против решения УАФ и Андрея Шевченко
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: яркая победа ПСЖ, фиаско Барселоны
Футбол | 09.04.2026, 00:23
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: яркая победа ПСЖ, фиаско Барселоны
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: яркая победа ПСЖ, фиаско Барселоны
Мирча Луческу и вера в украинский клубный футбол после Лобановского
Футбол | 08.04.2026, 17:55
Мирча Луческу и вера в украинский клубный футбол после Лобановского
Мирча Луческу и вера в украинский клубный футбол после Лобановского
Популярные новости
Умер Мирча Луческу
Умер Мирча Луческу
07.04.2026, 21:07 81
Футбол
Олег Плотницкий объявил о возвращении в сборную Украины
Олег Плотницкий объявил о возвращении в сборную Украины
07.04.2026, 15:02 33
Волейбол
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
07.04.2026, 07:22 24
Футбол
Усик откажется от титула чемпиона, чтобы не драться с непобедимым боксером
Усик откажется от титула чемпиона, чтобы не драться с непобедимым боксером
08.04.2026, 07:32
Бокс
Киевское Динамо с большой радостью объявило о новом контракте
Киевское Динамо с большой радостью объявило о новом контракте
08.04.2026, 08:13 1
Футбол
«Он умер от нокаута». Украинский боксер не может покинуть страну
«Он умер от нокаута». Украинский боксер не может покинуть страну
07.04.2026, 04:22 2
Бокс
Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя
Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя
07.04.2026, 10:12 6
Футбол
Лунина огорчили дважды. Бавария одолела Реал в Мадриде
Лунина огорчили дважды. Бавария одолела Реал в Мадриде
07.04.2026, 23:57 57
Футбол
