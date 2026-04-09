9 апреля на Мева-Арена пройдет первый матч 1/4 финала Лиги конференций, в котором Майнц встретится со Страсбургом. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Майнц

Команда в целом редко о себе напоминает. Так что прошлый сезон можно считать прорывным: впервые со времен раннего Клоппа получилось закончить в зоне еврокубков, на шестой позиции. Правда, после тяжелого старта в новой Бундеслиге тренера сменили, и это помогло: при опытном Урсе Фишере постепенно получилось подняться в таблице. Впрочем, даже сейчас, после ряда побед, удается занимать скромное девятое место, с мизерными шансами снова побороться за место в еврокубках.

Тем важнее выжать максимум из нынешнего выступления. Начинали немцы в Лиге, правда, с поражения Русенборгу. Но потом и норвежцев разгромили, и проигрывали после этого в турнире только однажды, Университате в Крайове. В плей-офф с Сигмой после 0:0 в Оломоуце оформили гроссмейстерские 2:0 дома.

Страсбург

Клуб принадлежит тем же инвесторам со США во главе с Боули, что и Челси. И, по сути, превратился в некий фарм при английском гранде, где обкатываются принадлежащие матке игроки. Да и тренера, если вспомнить, кто заменил в Лондоне Мареску. До этого Росеньор успел взять седьмое место в прошлом сезоне (причем Лиону уступили только по дополнительным показателям), впрочем, сменивший его О'Нил старается удержать позиции. Пока что в Лиге 1 футболисты идут восьмыми, но при этом добрались до полуфинала кубка уже.

А в Лиге конференций французы просто хороши: ни одного поражения! Более того, они и вничью сыграли только с Брондбю в самом начале квалификации, с Ягеллонией в октябре и с Риекой в крайнем поединке, в 1/8, после того, как победили ее на выезде.

Статистика личных встреч

В августе был единственный товарищеский поединок, что принес нулевую ничью.

Прогноз

Букмекерские конторы склонны ждать в Германии успех хозяев. Но вряд ли такие сильные соперники будут рисковать в первой встрече - ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,95).