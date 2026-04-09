  4. Райо Вальекано разгромил греческий АЕК в четвертьфинале Лиги конференций
09.04.2026 19:45 – FT 3 : 0
09 апреля 2026, 22:23 | Обновлено 09 апреля 2026, 22:37
Райо Вальекано разгромил греческий АЕК в четвертьфинале Лиги конференций

Голы у победителей забили Ильяс Ахомаш, Унаи Лопес, Иси Паласон

Испанский Райо Вальекано одержал разгромную победу над греческим АЕК в первом матче 1/4 финала Лиги конференций.

Хозяева открыли счет уже на 2-й минуте, когда отличился Ильяс Ахомаш.

Перед перерывом мадридский клуб удвоил преимущество, на 45+2-й минуте Унаи Лопес отметился вторым голом.

Окончательный счет на 74-й минуте установил Иси Паласон, который реализовал пенальти.

Хорватский экс-игрок Динамо Домагой Вида весь матч оставался в резерве афинского клуба АЕК.

Ответный матч состоится через неделю, 16 апреля, в Греции.

Лига конференций 2025/26. Четвертьфинал, 9 апреля

Райо Вальекано (Испания) – АЕК (Греция) – 3:0

Голы: Ахомаш, 2, Унаи Лопес, 45+2, Паласон, 74 (пен)

