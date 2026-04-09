Райо Вальекано разгромил греческий АЕК в четвертьфинале Лиги конференций
Голы у победителей забили Ильяс Ахомаш, Унаи Лопес, Иси Паласон
Испанский Райо Вальекано одержал разгромную победу над греческим АЕК в первом матче 1/4 финала Лиги конференций.
Хозяева открыли счет уже на 2-й минуте, когда отличился Ильяс Ахомаш.
Перед перерывом мадридский клуб удвоил преимущество, на 45+2-й минуте Унаи Лопес отметился вторым голом.
Окончательный счет на 74-й минуте установил Иси Паласон, который реализовал пенальти.
Хорватский экс-игрок Динамо Домагой Вида весь матч оставался в резерве афинского клуба АЕК.
Ответный матч состоится через неделю, 16 апреля, в Греции.
Лига конференций 2025/26. Четвертьфинал, 9 апреля
Райо Вальекано (Испания) – АЕК (Греция) – 3:0
Голы: Ахомаш, 2, Унаи Лопес, 45+2, Паласон, 74 (пен)
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Харьковчане просят честное судейство
Встреча начнется 9 апреля в 22:00 по Киеву