Райо Вальекано – АЕК Афины – 3:0. Вида наблюдал за разгромом. Видео голов
Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги конференций
9 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги конференций 2025/26 между командами Райо Вальекано и АЕК Афины.
Поединок прошел на арене Эстадио де Вальекас в Мадриде. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу испанского коллектива.
Голами отличились Ильяс Ахомаш, Унай Лопес и Иси Паласон (пенальти).
Центральный защитник АЕКа Домагой Вида, который известен украинским болельщикам по выступлениям за киевское Динамо, был заявлен в резерве греческой команды и так и не вышел на поле.
Лига конференций 2025/26. 1/4 финала, 9 апреля
Райо Вальекано (Испания) – АЕК Афины (Греция) – 3:0
Голы: Ахомаш, 2, Унай Лопес, 45+2, Паласон, 74
Видеообзор матча
События матча
