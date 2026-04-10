  4. Райо Вальекано – АЕК Афины – 3:0. Вида наблюдал за разгромом. Видео голов
09.04.2026 19:45 – FT 3 : 0
АЕК
10 апреля 2026, 05:45 | Обновлено 10 апреля 2026, 06:55
272
0

Райо Вальекано – АЕК Афины – 3:0. Вида наблюдал за разгромом. Видео голов

Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги конференций

10 апреля 2026, 05:45 | Обновлено 10 апреля 2026, 06:55
272
0
Райо Вальекано – АЕК Афины – 3:0. Вида наблюдал за разгромом. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

9 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги конференций 2025/26 между командами Райо Вальекано и АЕК Афины.

Поединок прошел на арене Эстадио де Вальекас в Мадриде. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу испанского коллектива.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами отличились Ильяс Ахомаш, Унай Лопес и Иси Паласон (пенальти).

Центральный защитник АЕКа Домагой Вида, который известен украинским болельщикам по выступлениям за киевское Динамо, был заявлен в резерве греческой команды и так и не вышел на поле.

Лига конференций 2025/26. 1/4 финала, 9 апреля

Райо Вальекано (Испания) – АЕК Афины (Греция) – 3:0

Голы: Ахомаш, 2, Унай Лопес, 45+2, Паласон, 74

Видеообзор матча

События матча

74’
ГОЛ ! С пенальти забил Иси Паласон (Райо Вальекано).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Унаи Лопес (Райо Вальекано), асcист Ильяс Ахомаш.
2’
ГОЛ ! Мяч забил Ильяс Ахомаш (Райо Вальекано), асcист Альваро Гарсия.
