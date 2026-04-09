  4. Райо Вальекано – АЕК Афины. Прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций
09 апреля 2026, 02:05 | Обновлено 09 апреля 2026, 02:06
Райо Вальекано – АЕК Афины. Прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций

Поединок начнется 9 апреля в 19:45 по Киеву

9 апреля на Эстадио де Вальекас пройдет первый матч 1/4 финала Лиги конференций, в котором Райо Вальекано встретится с АЕК Афины. Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Команда находится в тени своих богатых и успешных соседей по столице. Но в последнее время она научилась достаточно успешно выживать в условиях скромных возможностей, в первую очередь финансовых. Но даже на общем фоне прошлый сезон был успешным: восьмое итоговое место, пусть и повезло, что хватило для этого и 52 очков. Сейчас такое и близко повторить не получится, но хотя бы, с учетом победы над Эльче в крайнем туре, кажется, нивелирован риск вылета в Сегунду.

Конечно же, у испанцев немало сил отбирает участие в Лиге конференций. Дебютант начинал с побед над Неманом еще в рамках летней квалификации. Потом успели выиграть четырежды в основном раунде, уступив только Словану в Братиславе. Да и в 1/8 финала все решили уже на поле Самсунспора - после 3-1 позволили туркам даже оформить 1:0 в Мадриде в формате хлопнуть дверью.

Клуб относится к грандам греческого футбола. Причем свой крайний, тринадцатый чемпионский титул брали недавно, в 2023-м году. Но прошлый сезон закончили только на четвертой позиции. А вот сейчас не просто претендуют на лидерство - в начале чемпионской группы получается опережать ближайших преследователей, ПАОК с Олимпиакосом, пять очков!

В еврокубке подопечные Николича стартовали еще в середине лета, преодолев в квалификации последовательно Хапоэль Беер-Шева, Арис Лимассол и Андерлехт. Потом греки выигрывали четырежды в основном раунде, уступив только Целе. И именно словенцев прошли в марте в плей-офф: 4:0 на выезде и 0:2 дома.

Статистика личных встреч

Представитель Мадрида, по большому счету, дебютирует сейчас на международной арене. Не удивительно, что он впервые сыграет с таким соперником.

Букмекерские конторы считают, что подопечные Иньиго Переса дома могут победить. Но у них сильный соперник, и пока лучше применить нейтральные тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 2,07).

Прогноз Sport.ua
Райо Вальекано
9 апреля 2026 -
19:45
АЕК
Тотал больше 2.5 2.07 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Даниил Агарков
