  4. Вечер Лиги Европы. Сетка плей-офф и расписание первых матчей 1/4 финала
09 апреля 2026, 17:53 | Обновлено 09 апреля 2026, 18:12
Вечер Лиги Европы. Сетка плей-офф и расписание первых матчей 1/4 финала

Вечером 9 апреля будут сыграны поединки второго по силе еврокубка

9 апреля состоятся первые матчи 1/4 финала Лиги Европы УЕФА 2025/26.

А этот вечер будут сыграны первые поединки этой стадии, а ответные матчи состоятся через неделю – 16 апреля.

Один поединок прошел 8 апреля. Португальская Брага и испанский Бетис разошлись миром (1:1).

На 9 апреля 22:00 запланированы матчи: Болонья – Астон Вилла, Порту – Ноттингем Форест, Фрайбург – Сельта.

Финал Лиги Европы состоится 20 мая 2026 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташа.

Лига Европы УЕФА 2025/26

1/4 финала. Первые матчи. 8–9 апреля 2026

Расписание матчей

  • 08.04. 19:45. Брага (Португалия) – Бетис (Испания) – 1:1
  • 09.04. 22:00. Болонья (Италия) – Астон Вилла (Англия)
  • 09.04. 22:00. Порту (Португалия) – Ноттингем Форест (Англия)
  • 09.04. 22:00. Фрайбург (Германия) – Сельта (Испания)

Сетка плей-офф

Николай Степанов
