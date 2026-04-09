Вечер Лиги Европы. Сетка плей-офф и расписание первых матчей 1/4 финала
Вечером 9 апреля будут сыграны поединки второго по силе еврокубка
9 апреля состоятся первые матчи 1/4 финала Лиги Европы УЕФА 2025/26.
А этот вечер будут сыграны первые поединки этой стадии, а ответные матчи состоятся через неделю – 16 апреля.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Один поединок прошел 8 апреля. Португальская Брага и испанский Бетис разошлись миром (1:1).
На 9 апреля 22:00 запланированы матчи: Болонья – Астон Вилла, Порту – Ноттингем Форест, Фрайбург – Сельта.
Финал Лиги Европы состоится 20 мая 2026 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташа.
Лига Европы УЕФА 2025/26
1/4 финала. Первые матчи. 8–9 апреля 2026
Расписание матчей
- 08.04. 19:45. Брага (Португалия) – Бетис (Испания) – 1:1
- 09.04. 22:00. Болонья (Италия) – Астон Вилла (Англия)
- 09.04. 22:00. Порту (Португалия) – Ноттингем Форест (Англия)
- 09.04. 22:00. Фрайбург (Германия) – Сельта (Испания)
Сетка плей-офф
