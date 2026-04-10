Кристал Пэлас сделал шаг навстречу Шахтеру, разгромив Фиорентину

«Кристал Пэлас» с «Фиорентиной» провели первый четвертьфинальный матч Лиги конференций.

В середине первого тайма Эванн Гессан был сбит, нанеся неточный удар по воротам, – пенальти. Жан-Филипп Матета пробил по центру ворот, а голкипер бросился к штанге (1:0). Восемь минут спустя после прострела с правого фланга Матета не смог переиграть вратаря на дальней штанге, а Тайрик Митчелл добавил мяч в сетку – 2:0.

Во втором тайме отличный момент был у Джованни Фаббиана, который из пределов штрафной зарядил в перекладину. На 90-й минуте поставил точку ударом головой Исмаила Сарр - 3:0.

Потенциальный соперник «Шахтера» определится через неделю.

Лига конференций, 1/4 финала, первый матч, 9 апреля.

«Кристал Пэлас» – «Фиорентина» – 3:0

Голы: Матета (пен.), 24, Митчелл, 32, Сарр, 90.