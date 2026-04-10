Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кристал Пэлас сделал шаг навстречу Шахтеру, разгромив Фиорентину
Лига конференций
Кристал Пэлас
09.04.2026 22:00 – FT 3 : 0
Фиорентина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
10 апреля 2026, 00:01 | Обновлено 10 апреля 2026, 00:02
548
2

Кристал Пэлас сделал шаг навстречу Шахтеру, разгромив Фиорентину

Англичане победили благодаря трем голам

Getty Images/Global Images Ukraine. Кристал Пэлас

«Кристал Пэлас» с «Фиорентиной» провели первый четвертьфинальный матч Лиги конференций.

В середине первого тайма Эванн Гессан был сбит, нанеся неточный удар по воротам, – пенальти. Жан-Филипп Матета пробил по центру ворот, а голкипер бросился к штанге (1:0). Восемь минут спустя после прострела с правого фланга Матета не смог переиграть вратаря на дальней штанге, а Тайрик Митчелл добавил мяч в сетку – 2:0.

Во втором тайме отличный момент был у Джованни Фаббиана, который из пределов штрафной зарядил в перекладину. На 90-й минуте поставил точку ударом головой Исмаила Сарр - 3:0.

Потенциальный соперник «Шахтера» определится через неделю.

Лига конференций, 1/4 финала, первый матч, 9 апреля.

«Кристал Пэлас» – «Фиорентина» – 3:0

Голы: Матета (пен.), 24, Митчелл, 32, Сарр, 90.

Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Сильні англійці. Важко з ними буде .
Ответить
0
Там кстати у Кристал Пелас тренером старый знакомый Шахтера по 20-му году, Шахтер его оба раза огорчил
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем