Кристал Пэлас – Фиорентина – 3:0. Возможный соперник Шахтера. Видео голов
Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги конференций
9 апреля лондонский Кристал Пэлас на своем поле переиграл итальянскую Фиорентину в первом матче 1/4 финала Лиги конференций 2025/26.
Голами в составе орлов отличились Жан-Филип Матета (пенальти), Тайрик Митчелл и Исмаила Сарр.
Ответная игра пройдет 16 числа во Флоренции. Победитель противостояния может выйти на донецкий Шахтер в полуфинале турнира, если горняки удержат преимущесто над АЗ Алкмаар после 3:0 в первом поедикне.
Лига конференций 2025/26. 1/4 финала, 9 апреля
Кристал Пэлас (Англия) – Фиорентина (Италия) – 3:0
Голы: Матета, 24 (пен.), Митчелл, 31, Сарр, 90
Видеообзор матча
События матча
