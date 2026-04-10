  4. Кристал Пэлас – Фиорентина – 3:0. Возможный соперник Шахтера. Видео голов
10 апреля 2026, 07:08 |
Кристал Пэлас – Фиорентина – 3:0. Возможный соперник Шахтера. Видео голов

Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги конференций

9 апреля лондонский Кристал Пэлас на своем поле переиграл итальянскую Фиорентину в первом матче 1/4 финала Лиги конференций 2025/26.

Голами в составе орлов отличились Жан-Филип Матета (пенальти), Тайрик Митчелл и Исмаила Сарр.

Ответная игра пройдет 16 числа во Флоренции. Победитель противостояния может выйти на донецкий Шахтер в полуфинале турнира, если горняки удержат преимущесто над АЗ Алкмаар после 3:0 в первом поедикне.

Лига конференций 2025/26. 1/4 финала, 9 апреля

Кристал Пэлас (Англия) – Фиорентина (Италия) – 3:0

Голы: Матета, 24 (пен.), Митчелл, 31, Сарр, 90

Видеообзор матча

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Исмаила Сарр (Кристал Пэлас), асcист Даити Камада.
31’
ГОЛ ! Мяч забил Тайрик Митчелл (Кристал Пэлас), асcист Жан-Филипп Матета.
24’
ГОЛ ! С пенальти забил Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас).
Даниил Агарков
