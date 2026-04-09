Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Кристал Пэлас – Фиорентина. Прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
09 апреля 2026, 11:23 | Обновлено 09 апреля 2026, 11:24
112
0

Getty Images/Global Images Ukraine

9 апреля, свою встречу в рамках четвертьфинала Лиги конференций проведут Кристал Пэлас – Фиорентина. Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Хоть попадание в еврокубки не заурядное событие для «стекольщиков», чувствуется, что в Лиге конференций команда не играет в полную силу, из-за чего не попали в топ-8 на основной стадии, поэтому пришлось начинать с 1/16 финала. На предыдущей стадии Кристал Пэлас с большим трудом прошел кипрский АЕК – 0:0 дома и 2:1 в гостях, с забитым победным мячом только в овертайме.

В АПЛ команда держится в середине, занимая 14-е место, угрозы вылета нет, так как отрыв от опасной зоны составляет 10 очков. Свой последний матч клуб сыграл вничью против не самого опасного Лидса – 0:0, причем, что соперник провел в меньшинстве весь второй тайм. Трое игроков не помогут команде в предстоящем матче.

Выигрыш Лиги конференций стал для Фиорентины серьезной целью, учитывая, что клуб дважды уступал в финалах этого турнира. Команда катастрофически провела первую половину сезона на внутренней арене, из-за чего была на дне турнирной таблице. Сейчас ситуация явно улучшилась, «фиалки» поднялись на 15-е место, отрыв от опасной зоны составляет пять очков.

В последнем туре удалось обыграть на выезде аутсайдера Верону – 1:0, так команда продолжила серию без поражений в чемпионате до четырех матчей. Поскольку ситуация на внутренней арене стабилизировалась, клуб постарается выстрелить в еврокубках. Сразу семь кадровых потерь у Фиорентины перед эти матчем.

Никогда ранее команды между собой не играли, а в предстоящей битве Кристал Пэлас больше фаворит за счет фактора своего поля. На поле выйдут немало исполнителей высокого уровня, так что стоит ждать интересного матча. Оба клуба имеют солидные шансы на выигрыш третьего по престижности еврокубка. В данном противостоянии я поставлю на обмен забитыми мячами за 1,96.

Обе команды забьют 1,96 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Юрий ВИРТ: «Игроки Шахтера посвятят игру с АЗ памяти Мирчи Луческу»
ФИФА запускает рынок прогнозов перед ЧМ-2026
Украинская команда сыграет в четвертьфинале еврокубков в 12-й раз
Лига конференций Кристал Пэлас Фиорентина прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Владислав Ванат выбыл на длительный срок
Футбол | 08 апреля 2026, 14:13 9
ОФИЦИАЛЬНО. Владислав Ванат выбыл на длительный срок
ОФИЦИАЛЬНО. Владислав Ванат выбыл на длительный срок

Украинский футболист пропустит 10-12 недель

Порту – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы
Футбол | 09 апреля 2026, 11:33 0
Порту – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы
Порту – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы

Встреча начнется 9 апреля в 22:00 по Киеву

Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
Футбол | 09.04.2026, 11:11
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
Шахтер – АЗ. Прогноз и анонс на матч четвертьфинала Лиги конференций
Футбол | 09.04.2026, 11:18
Шахтер – АЗ. Прогноз и анонс на матч четвертьфинала Лиги конференций
Шахтер – АЗ. Прогноз и анонс на матч четвертьфинала Лиги конференций
Полуфиналы Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Футзал | 09.04.2026, 07:55
Полуфиналы Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Полуфиналы Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В УАФ нашли сенсационного кандидата взамен Реброва в сборной
В УАФ нашли сенсационного кандидата взамен Реброва в сборной
07.04.2026, 08:02 13
Футбол
Бивол отреагировал на желание Усика стать президентом Украины
Бивол отреагировал на желание Усика стать президентом Украины
09.04.2026, 00:02
Бокс
Усик откажется от титула чемпиона, чтобы не драться с непобедимым боксером
Усик откажется от титула чемпиона, чтобы не драться с непобедимым боксером
08.04.2026, 07:32
Бокс
Источник: Реброва в сборной Украины может заменить тренер, создавший сказку
Источник: Реброва в сборной Украины может заменить тренер, создавший сказку
07.04.2026, 08:44 23
Футбол
Реал – Бавария – 1:2. Фиаско Лунина в Мадриде. Видео голов и обзор матча
Реал – Бавария – 1:2. Фиаско Лунина в Мадриде. Видео голов и обзор матча
08.04.2026, 04:59 5
Футбол
Обнаружен заказчик дисквалификации Гераскевича на Олимпиаде-2026
Обнаружен заказчик дисквалификации Гераскевича на Олимпиаде-2026
08.04.2026, 07:51 19
Олимпийские игры
Источник: Игорь Суркис выступил против решения УАФ и Андрея Шевченко
Источник: Игорь Суркис выступил против решения УАФ и Андрея Шевченко
08.04.2026, 13:01 17
Футбол
Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд
Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд
08.04.2026, 09:59 47
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем