9 апреля, свою встречу в рамках четвертьфинала Лиги конференций проведут Кристал Пэлас – Фиорентина. Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Кристал Пэлас

Хоть попадание в еврокубки не заурядное событие для «стекольщиков», чувствуется, что в Лиге конференций команда не играет в полную силу, из-за чего не попали в топ-8 на основной стадии, поэтому пришлось начинать с 1/16 финала. На предыдущей стадии Кристал Пэлас с большим трудом прошел кипрский АЕК – 0:0 дома и 2:1 в гостях, с забитым победным мячом только в овертайме.

В АПЛ команда держится в середине, занимая 14-е место, угрозы вылета нет, так как отрыв от опасной зоны составляет 10 очков. Свой последний матч клуб сыграл вничью против не самого опасного Лидса – 0:0, причем, что соперник провел в меньшинстве весь второй тайм. Трое игроков не помогут команде в предстоящем матче.

Фиорентина

Выигрыш Лиги конференций стал для Фиорентины серьезной целью, учитывая, что клуб дважды уступал в финалах этого турнира. Команда катастрофически провела первую половину сезона на внутренней арене, из-за чего была на дне турнирной таблице. Сейчас ситуация явно улучшилась, «фиалки» поднялись на 15-е место, отрыв от опасной зоны составляет пять очков.

В последнем туре удалось обыграть на выезде аутсайдера Верону – 1:0, так команда продолжила серию без поражений в чемпионате до четырех матчей. Поскольку ситуация на внутренней арене стабилизировалась, клуб постарается выстрелить в еврокубках. Сразу семь кадровых потерь у Фиорентины перед эти матчем.



Прогноз

Никогда ранее команды между собой не играли, а в предстоящей битве Кристал Пэлас больше фаворит за счет фактора своего поля. На поле выйдут немало исполнителей высокого уровня, так что стоит ждать интересного матча. Оба клуба имеют солидные шансы на выигрыш третьего по престижности еврокубка. В данном противостоянии я поставлю на обмен забитыми мячами за 1,96.