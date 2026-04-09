Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ

Еврокубковые будни в середине недели проходят не без участия представителя украинской Премьер-лиги даже на стадии четвертьфинальных раундов. Это всегда приятно еще раз констатировать. Донецкий «Шахтер» своим продвижением по турнирной сетке Лиги конференций УЕФА дает нам возможность быть непосредственно заинтересованными в ходе событий в этом турнире и ожидать дальнейших успешных выступлений команды Арды Турана.

Однако на этот раз «горнякам» пришлось противостоять очень интересному сопернику в лице нидерландского клуба АЗ Алкмар, чьи недолгие «золотые» времена на внутренней арене уже успели стать давней историей, и сейчас «красно-белые» только находятся на тяжелом пути возвращения к прежней славе в довольно конкурентном чемпионате. Где, кстати, уже успели досрочно определить чемпиона, тогда как соперник «Шахтера» находится в ожидании финала Кубка страны из-за выходных.

Еще до начала встречи легко можно было понять ее важность для «горняков». Ведь впервые с момента последнего матча на «Донбасс Арене», который состоялся 12 лет назад против «Ильичевца», в VIP-ложе стадиона в Кракове присутствовал президент клуба Ринат Ахметов. Комментарии здесь будут лишними — все все поняли.

Да и Туран, как и себя лично, сумел должным образом настроить свою команду на борьбу. Настолько, что даже когда столкновение в подкате с де Витом на четвертой минуте на несколько минут лишило Изаки сознания, бразилец всё равно решительно вернулся на поле. Правда, лишь до середины первого тайма, когда он неохотно был вынужден в слезах покинуть игровую зону из-за вынужденной замены на Бондаренко.

Тем временем мы наблюдали за довольно стерильным и академическим футболом со стороны обеих команд. Они даже поочередно сменяли друг друга во владении мячом, и при этом не было заметно чьего-либо желания перехватить инициативу. АЗ при этом даже с трудом адаптировался к футболу «Шахтера» и создал в итоге из опасного разве что дальний удар Садика с левого фланга мимо ворот в конце тайма. «Горняки» тоже далеко не ушли, но Алиссон своей попыткой с дистанции хоть в плоскость попал и продемонстрировал, что у голкипера соперников Зута есть определенная нервозность.

И во втором тайме эта нервозность никуда не делась, а момент с ударом Педриньо да Сильвы со штрафного с острого угла на правом фланге в перекладину лишь подчеркнул ее. А впоследствии это явление передалось и другим игрокам обороны АЗ. «Шахтер» в итоге пошел дожимать свой забитый мяч. Хотя и пришлось ждать его аж до 72-й минуты, когда тот же опытный бразилец перед чужими воротами подхватил отскок и нанес удар в левый верхний угол несравненной красоты.

Голландцев после этого словно подменили. Гости бросились спасать положение и довольно быстро создали момент для Мейнанса, но его удар с правого фланга штрафной зоны перехватил Ризник. А вот что началось после этого – это уже отдельная история. «Шахтер» быстрыми атаками устроил соперникам настоящий разгром, и в итоге две передачи с левого фланга в виде углового от Педриньо да Сильвы и прострела Эгиналду превратились в дубль Алиссона всего за пару минут. А это уже почти разгром.

Так что уже через неделю в этой паре в нидерландском городе Алкмар все станет окончательно ясно в контексте дальнейшей борьбы за главный трофей Лиги конференций УЕФА.

Лига конференций. 1/4 финала. Первый матч.

«Шахтер» – АЗ – 3:0

Голы: Педриньо (72), Алиссон (81, 83)

Предупреждения: Педро Энрике (59) – Пенетра (48), де Вит (64)

«Шахтер»: Ризнык, Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Очеретько, Педриньо (Назарина, 89), Изаки (Бондаренко, 24), Алиссон (Конопля, 89), Невертон (Эгиналду, 74), Кауан Элиас (Траоре, 74).

АЗ: Зут, ван Дейл, Пенетра, Гус, де Вит, Мейнанс, Смит, Маикума (Дейкстра, 46), Садик (Даал, 55), Перротт (Меердинк, 74), Патати (Уфкир, 74).

Арбитр: Николас Уолш (Шотландия)

Стадион «Мейски» (Краков, Польша)

