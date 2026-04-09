  4. Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ
Лига конференций
Шахтер Донецк
09.04.2026 22:00 – FT 3 : 0
АЗ Алкмаар
09 апреля 2026, 23:56 | Обновлено 10 апреля 2026, 00:13
Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ

Донецкая команда сделала уверенній шаг к полуфиналу Лиги конференций

80 Comments
Еврокубковые будни в середине недели проходят не без участия представителя украинской Премьер-лиги даже на стадии четвертьфинальных раундов. Это всегда приятно еще раз констатировать. Донецкий «Шахтер» своим продвижением по турнирной сетке Лиги конференций УЕФА дает нам возможность быть непосредственно заинтересованными в ходе событий в этом турнире и ожидать дальнейших успешных выступлений команды Арды Турана.

Однако на этот раз «горнякам» пришлось противостоять очень интересному сопернику в лице нидерландского клуба АЗ Алкмар, чьи недолгие «золотые» времена на внутренней арене уже успели стать давней историей, и сейчас «красно-белые» только находятся на тяжелом пути возвращения к прежней славе в довольно конкурентном чемпионате. Где, кстати, уже успели досрочно определить чемпиона, тогда как соперник «Шахтера» находится в ожидании финала Кубка страны из-за выходных.

Еще до начала встречи легко можно было понять ее важность для «горняков». Ведь впервые с момента последнего матча на «Донбасс Арене», который состоялся 12 лет назад против «Ильичевца», в VIP-ложе стадиона в Кракове присутствовал президент клуба Ринат Ахметов. Комментарии здесь будут лишними — все все поняли.

Да и Туран, как и себя лично, сумел должным образом настроить свою команду на борьбу. Настолько, что даже когда столкновение в подкате с де Витом на четвертой минуте на несколько минут лишило Изаки сознания, бразилец всё равно решительно вернулся на поле. Правда, лишь до середины первого тайма, когда он неохотно был вынужден в слезах покинуть игровую зону из-за вынужденной замены на Бондаренко.

Тем временем мы наблюдали за довольно стерильным и академическим футболом со стороны обеих команд. Они даже поочередно сменяли друг друга во владении мячом, и при этом не было заметно чьего-либо желания перехватить инициативу. АЗ при этом даже с трудом адаптировался к футболу «Шахтера» и создал в итоге из опасного разве что дальний удар Садика с левого фланга мимо ворот в конце тайма. «Горняки» тоже далеко не ушли, но Алиссон своей попыткой с дистанции хоть в плоскость попал и продемонстрировал, что у голкипера соперников Зута есть определенная нервозность.

И во втором тайме эта нервозность никуда не делась, а момент с ударом Педриньо да Сильвы со штрафного с острого угла на правом фланге в перекладину лишь подчеркнул ее. А впоследствии это явление передалось и другим игрокам обороны АЗ. «Шахтер» в итоге пошел дожимать свой забитый мяч. Хотя и пришлось ждать его аж до 72-й минуты, когда тот же опытный бразилец перед чужими воротами подхватил отскок и нанес удар в левый верхний угол несравненной красоты.

Голландцев после этого словно подменили. Гости бросились спасать положение и довольно быстро создали момент для Мейнанса, но его удар с правого фланга штрафной зоны перехватил Ризник. А вот что началось после этого – это уже отдельная история. «Шахтер» быстрыми атаками устроил соперникам настоящий разгром, и в итоге две передачи с левого фланга в виде углового от Педриньо да Сильвы и прострела Эгиналду превратились в дубль Алиссона всего за пару минут. А это уже почти разгром.

Так что уже через неделю в этой паре в нидерландском городе Алкмар все станет окончательно ясно в контексте дальнейшей борьбы за главный трофей Лиги конференций УЕФА.

Лига конференций. 1/4 финала. Первый матч.

«Шахтер» – АЗ – 3:0

Голы: Педриньо (72), Алиссон (81, 83)

Предупреждения: Педро Энрике (59) – Пенетра (48), де Вит (64)

«Шахтер»: Ризнык, Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Очеретько, Педриньо (Назарина, 89), Изаки (Бондаренко, 24), Алиссон (Конопля, 89), Невертон (Эгиналду, 74), Кауан Элиас (Траоре, 74).

АЗ: Зут, ван Дейл, Пенетра, Гус, де Вит, Мейнанс, Смит, Маикума (Дейкстра, 46), Садик (Даал, 55), Перротт (Меердинк, 74), Патати (Уфкир, 74).

Арбитр: Николас Уолш (Шотландия)

Стадион «Мейски» (Краков, Польша)

Александр Снитко
Гарна гра! Мірча б пишався. 
Мирча Победа для тебя!
С победой лучший клуб Украины!))) Очень важные очки для коэффициента! С хорошим настроением и оптимизмом ждем следующую игру. Браво!!!🥳🥳🥳
МОЛОДЦІ!!!
Перше завдання відсотків на 80 виконане, тепер ще ЛНЗ борг повернути
О, второй тайм то шо надо! Роскошный гол Педриньйо, роскошная комбинация на третий гол , Егиналду на бровке с двумя аки Боженька разобрался. С победой лучший футбольный клуб восточной Европы!
Це було яскраво. Вітаю всіх з перемогою 
дуже важлива перемога для всiх громадян Украiни,поздоровляю!!!!
Хорош Шахтер. И хороший матч в память о Мирче.
Це була неймовірна перемога неймовірного Шахтаря!!!! Шедевральний подарунок для всієї України!!! І вперше я побачив в цих молодих бразильців щось чого раніше не бачив - вони по-трохи вже стають мужиками і ментально та психологічно стають сильнішими!!! Мужики!!! 
Я забираю свої слова назад по грі Шахтаря, приношу вибачення за свій прогноз про непрогра АЗ, браво!!!
Ахметову частіше потрібно бути на матчах
Бравооооо Шахтар! Чудова гра, прекрасний результат! 
Тепер є гарний запас на матч-відповідь, взяли і додатково очки у таблицю коефіцієнтів 👌
Всіх вболівальників найкращого, самого титулованого клубу України - Шахтаря, з перемогою ⚒️
Усіх адекватних вболівальників с перемогою. У киян я так розумію день жалоби сьогодні, їх команда програла))
дырявые из ветки лайв-трансляции , вы где? 🤣🤣🤣
ну Шахта здивувала. по такій грі 3 голи лупонути це топчик
Перемога присвячується Мірчі Луческу
Неожиданно, особенно после 1 тайма. Но итоговый счёт - песня!
Пафосная победа и все рады☝️Ну только дыркочи в печали на кукане
Нечестно, что после удачных матчей Шахтера, боты развпятьлетних сливаются
Мы имеем право поглядеть на их епала☝️
З перемогою найкращий клуб України. Уявляю як підгоріло у ракетоносця з нікому AZ . Скоро він поміняє нік на лнз. 🤡 одним словом 
