Шахтер Донецк

В четверг, 9 апреля, состоится первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Шахтер» и АЗ. Матч пройдет в Кракове (Польша) на стадионе «Мейски», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

В 1/8 финала «горняки» не без труда выбили из турнира польский «Лех». В гостевом поединке команда Арды Турана одержала победу со счетом 2:0, а ответный матч выиграли «железнодорошники» – 2:1. АЗ в 1/16 финала разобрался с армянским «Ноа» (0:1 на выезде и 4:0 дома), а на следующей стадии одолел пражскую «Спарту» (2:1 дома и 4:0 на выезде). В 2005 году «оранжево-черные» уступили АЗ в двухматчевом противостоянии 1/8 финала Кубка УЕФА. В 2023-м команды провели товарищескую встречу, которая завершилась вничью со счетом 3:3.

