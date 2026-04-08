Шахтер Донецк

Девятого апреля в 22.00 по киевскому времени на городском стадионе Кракова «Шахтер» в рамках первого матча четвертьфинала Лиги конференций будет принимать нидерландский АЗ.

Шахтер

На следующий день после игры с «Рухом», которую «Шахтер» без особых проблем выиграл 3:0, делегация «оранжево-черных» отправилась в Краков, на игру четвертьфинала Лиги конференций против АЗ. В понедельник вечером «горняки» уже прибыли в резиденцию польских королей.

Прибыли в хорошем расположении духа, ибо донецкая команда сохранила лидерские позиции в чемпионате страны: «горняки» делят первое место с ЛНЗ. У команд – по 50 очков, однако у подопечных Арды Турана есть одна игра в запасе.

А уже в следующий понедельник «Шахтер» проведет поединок против ЛНЗ, и итог этого противостояния во многом решит исход чемпионской гонки в чемпионате Украины. Следовательно, тренерскому штабу «горняков» нужно правильно расставить приоритеты. То есть, из двух зайцев выбрать того, что пожирнее.

Хотя, учитывая высокие амбиции «оранжево-черных», можно предположить, что «Шахтер» попытается погнаться сразу за двумя зайцами. Удастся ли? Посмотрим.

В общем, в любом случае, определить стартовый состав «горняков» на игру против АЗ – дело достаточно сложное, поскольку Туран практически всегда после матчей УПЛ в еврокубковых играх проводит серьезную ротацию.

У «Шахтера» одна кадровая пробоина: травмирован зимний новичок Проспер Оба.

Напомним вкратце, что на общем этапе Лиги конференций «Шахтер» набрал 13 очков и занял шестое место в турнирной таблице, что позволило «горнякам» напрямую попасть в 1/8 финала.

В 1/8 финала команде Арды Турана пришлось помучаться в противостоянии с польским «Лехом». Казалось бы, что после выездной победы 3:1 у нашего коллектива не должно быть проблем в ответной встрече. Но это лишь казалось, потому что «Лех» вышел на матч очень мотивированным и по спортивному злым, тогда как «Шахтер» вышел полностью разбалансированным.

Нашу команду от позора спас автогол, благодаря которому дончане и проползи в четвертьфинал ЛК, уступив в ответной встрече польским «железнодорожникам» 1:2.

АЗ

Команда из Алкмара в основном раунде Лиги конференций финишировала на 14-й позиции в турнирной таблице, добыв 10 очков. АЗ удалось забить семь мячей, и столько же пропустить.

В отличие от «Шахтера», АЗ пришлось пробивать себе дорогу в 1/8 финала ЛК посредством стыковых поединков.

Однако стыковой поединок против армянского «Ноа» для «красно-белых» не стал проблемой. Хотя в гостях голландцы и проиграли 0:1, в родных стенах они вдоволь покуражились – 4:0.

Не стали проблемой для команды из пригорода Амстердама и поединки 1/8 финала против чешской «Спарты». В этот раз подопечные Лероя Эхтельда добыли две победы – с общим счетом 6:1.

Стало быть, за два матча с пражанами АЗ забил лишь на один мяч меньше, нежели за шесть поединков основного раунда турнира.

В чемпионате Нидерландов АЗ на данный момент занимает шестое место. Командам осталось сыграть в нынешнем сезоне Эредивизи пять туров. При очень удачном стечении обстоятельств «красно-белые» еще могут претендовать на попадание в топ-четверку. Но при неудачном стечении этих самых обстоятельств они могут и на десятое итоговое место рухнуть.

В матче против «Шахтера» за АЗ по разным причинам могут не сыграть Копмейнерс, Дал, Гус и Горнкамп.

История противостояний

Оказывается, АЗ – довольно частый еврокубковый гость для украинских команд. Ранее «красно-белые» пересекались на евроарене с «Днепром», «Динамо», «Металлистом», «Мариуполем» и «Днепром-1». Пересекались они ранее и с «Шахтером». Предстоящий поединок будет третьим официальным матчем между оппонентами. Ранее соперники встречались в сезоне 2004/2005, в 1/8 финала Кубке УЕФА. Тогда оба поединка были за нидерландской командой, которую тогда тренировал Ко Адриансе – 3:1 (в Донецке) и 2:1 в (Алкмаре).

Прогноз

АЗ, как и «Шахтер», сложно назвать стабильным коллективом, если брать во внимание нынешний евросезон. В начале нынешнего года команда из Алкмара уволила тренера. Место Мартенса занял Эхтельд – наставник молодежной команды. Вот под его чутким руководством «красно-белые» пробились в четвертьфинал ЛК и финал Кубка Нидерландов.

Как и Арда Туран, Лерой Эхтельд тоже любит экспериментировать с составом. Его команда – очень молодая, но, в то же время, умеющая находить грамотную грань между прессингом и обороной.

Добродетели нынешнего АЗ – быстрые атаки, прежде всего через фланги, умение создавать численный перевес в передней линии. Главный недостаток «красно-белых» - часто выдыхаются во второй половине игры.

В общем, это очень серьезный оппонент, и малейшая его недооценка со стороны дончан будет чревата. Но полузащитник «Шахтера» Егор Назарина заявил перед матчем, что провала, как во второй игре против «Леха», уже не повторится. Давайте вместе поверим Егору Назарине. И предположим, что наши победят. Наш прогноз – 2:1 в пользу «горняков».

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Марлон, Азаров, Назарина, Педриньо, Бондаренко, Эгиналду, Изаки, Мейреллиш

АЗ: Овусу-Одуро, ван Дейл, Пенетра, Гус, Касиус, Мейнанс, Смит, Дейкстра, Енсен, Мердинк, Патаги.