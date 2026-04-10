ТУРАН: «Не могу сказать, что доволен на 100%, но мы чувствуем себя хорошо»

Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран провел пресс-конференцию после победы над АЗ Алкмаар (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги конференций:

– Это был непростой матч, честно скажу. Я не думаю, что 90 минут отражают счет, потому что в первом тайме мы не могли играть так, как хотели, против схемы 5–4–1. Нам нужно было, чтобы центральные защитники подключались к игре с мячом. Наши «восьмерки» были далеко и попадали в ловушки между линиями. Мы не могли создать те ситуации один на один, к которым стремились. Игроки «АЗ Алкмар» больше владели мячом, и их тройка в обороне часто меняла структуру игры, что создавало нам проблемы. Во втором тайме мы были более агрессивными, хотели почувствовать, что значит четвертьфинал. Но для нас это непросто, потому что мы не чувствуем, что играем на своем стадионе, поэтому это сложно эмоционально. Во втором тайме мы были лучше готовы к обороне после потери мяча, были более агрессивными в поиске решений, а когда забили первый гол, смогли находить некоторые переходы. Мы должны оставаться скромными. Высокомерие нас уничтожит, потому что мы знаем, насколько сложной будет атмосфера там. Я очень уважаю соперника и всех их игроков. Не могу сказать, что доволен на все 100%, но сегодня мы чувствуем себя хорошо. Впереди нас ждет очень сложный матч, однако могу сказать, что сейчас мы в хорошей позиции.

– Как в целом оценить игру? Какой момент был переломным?

– Нужно понимать, что, играя против «АЗ Алкмара» в четвертьфинале, мы не можем провести все 90 минут на высоком уровне. Мы могли лучше закрывать центральную зону, могли лучше формировать треугольники. Бондарь и Матвиенко играли в ситуациях «два на одного». Их агрессия была важна, чтобы отбирать мяч и снова атаковать. На самом деле мы с «АЗ Алкмар» – похожие команды. Мы не любим много защищаться, а любим контролировать мяч. Если мы постоянно вынуждены обороняться, то будем допускать ошибки. Мы это знали. И когда они не могли отобрать мяч, они тоже ошибались и давали нам хорошие возможности. Это реальность футбола. Мы должны принимать ее такой, какая она есть. Это мое мнение. Если вы играете против «АЗ Алкмара», вы не можете провести весь матч на высоком уровне. И вы не можете полностью контролировать игру на протяжении всего времени. Важно правильно действовать в такие моменты, – сегодня нам это удалось.

– На примере каких тренеров вы руководствуетесь в своей работе и кем вдохновляетесь? И сложно ли работать с молодежью?

– Как я уже сказал, я многому научился у разных тренеров, в частности у Гиддинка. Его поведение в перерыве матча с Бельгией в составе нашей сборной Турции было для меня важным уроком. Также я научился некоторым вещам у Симеоне. У меня нет Иньесты, Хави, Крооса, Модрича, мои игроки молодые. Особенно для бразильских футболистов очень важно уметь играть в обеих фазах – и в атаке, и в обороне. Даже очень талантливый исполнитель может касаться мяча всего две минуты, а остальное время он должен бегать. Я должен убедить их в важности обороны, и они должны верить в защитную работу. Молодые футболисты не могут проводить каждый матч на высоком уровне, но качественные действия в защите могут держать их в игре, именно поэтому я так активно с ними работаю. С мячом мы придерживаемся наших тактических принципов. Они знают, что делать. Но нам нужна энергия в обороне.

– Все в порядке с Изаки?

– Изаки сейчас в больнице, но он в хорошем состоянии. Это очень интересный парень: ему 19 лет, но у него характер 30-летнего футболиста. Он хочет играть. Врач сказал, что это было рискованно. Игрок не хотел покидать поле. У нас были эмоциональные моменты, но здоровье футболистов для меня важнее всего. Я надеюсь, что он вернется как можно скорее, потому что у меня нет в распоряжении Марлона Гомеса, Крыскива. Бондаренко отыграл почти 90 минут, а нам еще ехать 20–25 часов, чтобы сыграть матч с ЛНЗ. Это не оправдание, но мне нужны здоровые игроки, и мы находимся в очень сложной ситуации. Сегодня ночью мы будем работать над анализом в дороге. Решим, будем ли тренироваться завтра утром. Посмотрим, насколько устали наши футболисты.

– Как вы боретесь с тем, что, например, Очеретько в центре поля может попытаться авантюрно обыграть соперника или когда бразильцы делают «радугу»?

– Прежде всего, я всегда говорю своим игрокам, что они в первую очередь люди, а уже потом футболисты. У нас очень хорошие отношения, но я должен повышать их результативность в нужные моменты. Это моя работа. Если посмотреть на мою карьеру и жизнь, то я много рисковал, и я не буду говорить им, чтобы они повторяли это. Они не должны повторять мои ошибки на поле и за его пределами. Они должны рисковать правильно. Если ты делаешь прокидку между ног в центре поля и это получается – нет проблем. Но если не получается, я буду задавать вопросы. Если ты не пытаешься сделать это в третьей зоне, я буду недоволен. Там они могут ошибаться – я не ограничиваю их талант. В первой и второй зонах они должны придерживаться тактики и быть ей верными. В третьей зоне, пока они соблюдают позиционирование, могут делать все, что хотят. Они свободны. Но если ты теряешь мяч в центре поля таким образом, мы не готовы к обороне после потери. Что касается Очеретько, у него большое будущее. Он может пробегать более 12 километров за матч. У него физические качества топ-уровня. Когда он добавит в развитии, я верю, что он сможет играть в лучших командах мира.

