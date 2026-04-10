АХМЕТОВ: «Заслуженно победили, показали яркий и атакующий футбол»

Президент донецкого Шахтера Ринат Леонидович Ахметов пообщался с журналистами после первого матча 1/4 финала Лиги конференций против АЗ Алкмаар, который прошел в Кракове и завершился со счетом 3:0 в пользу горняков.

Sport.ua передает слова Рината Леонидовича:

– Ринат Леонидович, какие у вас ощущения? 12 лет вас не было.

– Прекрасный день. Мне кажется, провели хороший матч. Заслуженно победили, показали яркий и атакующий футбол, который нравится болельщикам. И я счастлив. Видел ребят – они счастливы, мы счастливы. И, конечно, такая встреча со слезами на глазах.

– Сильно нервничали?

– Конечно. У меня, все-таки, футбольное сердце. Я всегда переживаю за команду, за игроков. Я знаю, что мое присутствие не играет никакой роли. Может, они и хотят больше порадовать, но я знаю, что всегда, когда они хотят меня порадовать, то проигрывают. Но сегодня они порадовали всех болельщиков украинского футбола и я счастлив.

– Вас пригласили на похороны Мирчи Луческу...

– Я сегодня был в Бухаресте, простился. Великий тренер. Для украинского футбола – он точно великий тренер. 12 лет – такой путь он прошел с Шахтером. Мы вместе завоевали очень много трофеев. Виделся, утешал семью. Нелли (жена Мирчи Луческу)... Такая обаятельная, красивая. Не только внешне, но и душей. Разван – очень серьзный парень. По крайней мере, трофеев завоевал он уже больше, чем Мирча в свои годы – топ-тренер, с именем. Поэтому это был важный день. Знаете, приглашают на день рождения. На похороны приезжают сами. Я приехал на похороны для того, чтобы отдать дань уважения и проститься со своим другом.

– Будем ли мы вас видеть и дальше на матчах?

– Иногда.

– Что сказали команде после этой важной победы?

– Спасибо. Спасибо команде, спасибо всем, спасибо болельщикам, спасибо врачам, массажистам, всем, кто принимает в этом участие. И вам огромное спасибо (обращается к журналистам), потому что вы же освещаете, поддерживаете интерес к футболу. Вы не спите, приходите, берете интервью. Спасибо вам огромное за ваш труд и желаю, чтобы у вас всех все было хорошо.

Sport.ua, Даниил АГАРКОВ из Кракова

