ИИ до вылета доведет. Вольфсбург терпит крах в немецкой Бундеслиге

Футбольный клуб «Вольфсбург», который в сезоне-2008/09 становился чемпионом, в сезоне-2014/15 вице-чемпионом Германии, а четыре года назад еще играл в Лиге чемпионов УЕФА, ныне близок к краху, коим для «волков» неизбежно станет вылет из немецкой Бундеслиги. В элитном дивизионе «зелено-белые» неизменно выступают с сезона-1997/98, и вот теперь, спустя 29 лет, могут вновь отправиться в трясину, где играли на протяжении долгих десятилетий, прежде чем сумели совершить качественный рывок вверх в конце «девяностых».

После 28 сыгранных туров «Вольфсбург» занимает 17-е, предпоследнее, место в турнирной таблице Бундеслиги, опережая беспросветного аутсайдера «Хайденхайм» на пять пунктов, но отставая на четыре очка от «Санкт-Паули», который идет на промежуточной 16-й позиции, дающей право хотя бы на стыковые матчи с представителем Второй Бундеслиги и, как следствие, дополнительный шанс зацепиться за элиту. Чтобы финишировать в полной безопасности и гарантированно остаться в высшем дивизионе «Вольфсбургу» и вовсе нужно нацеливаться на 15-е место, а то и выше. А сейчас отставание «волков» от «Кельна», который как раз обитает в этой зоне турнирной таблицы, составляет шесть очков. И впереди у команд остается всего шесть туров, при том, что календарь у «Вольфсбурга» не такой уж и радужный: «Айнтрахт» (11 апреля, дома), «Унион» (18 апреля, на выезде), «Боруссия» Менхенгладбах (25 апреля, дома), «Фрайбург» (2 мая, на выезде), «Бавария» (9 мая, дома) и, возможно, лобовое противостояние с «Санкт-Паули» в заключительном туре (16 мая, на выезде).

По ходу текущего сезона «Вольфсбург» уже успел сменить двух главных тренеров. Начинали чемпионат «волки» под руководством молодого нидерландца Паула Симониса, однако тот провалился, и уже в начале ноября был отправлен в отставку. Заменить неудачника вызвался Даниэль Бауэр, ранее работавший главным тренером «Вольфсбурга» U-19, и спустя полтора месяца этот специалист даже получил полноценный контракт, но… В 2026 году дела у «зелено-белых» пошли просто катастрофически, а одно поражение сменялось другим, вследствие чего Бауэр уже в начале марта также лишился должности.

С 8 марта главным тренером «Вольфсбурга» является опытный Дитер Хеккинг. Этот наставник подписал контракт со сроком действия до конца текущего сезона, и является огромной надеждой для руководства и болельщиков «волков», ведь ранее уже работал с «Вольфсбургом» и даже приводил команду к выигрышу трофеев – Кубка и Суперкубка Германии в 2015-м. Что правда, и под руководство Хеккинга «Вольфсбург» пока не радует: ничья против «Хоффенхайма» (1:1) и два поражения от «Вердера» (0:1) и «Байера» (3:6) – это все, чего успела добиться команда с Дитером во главе.

Среди причин, по которым «Вольфсбург» ныне оказался в столь незавидном положении немецкие обозреватели едва ли не на первую позицию ставят эксперименты руководства клуба с внедрением в управление всеми процессами внутри «волков» новомодных технологий – искусственного интеллекта (ИИ). Команда, являющаяся своего рода футбольным олицетворением немецкого концерна Volkswagen, первой в Бундеслиге применила искусственный интеллект для принятия административных, логистических и даже связанных непосредственно с футболом решений. Однако результаты этого «аутсорсинга» на поле оказались неутешительными.

В 2023 году «Вольфсбург» официально отрапортовал о начале сотрудничества с OpenAI и прямо сейчас ежедневно использует более 50 персонализированных агентов ChatGPT. Тогда заявлялось, что использование новых технологий приведет к «упрощению многих процессов, обеспечению доступности знаний и гарантированию качества». Помощь ИИ, как заверяли в клубе, будет крайне полезна практически в любой сфере, «будь то болезни газонов, переводы документов или структурирование информации». Это новшество, как ожидалось, должно было принести облегчение труда для более чем 350 сотрудников клуба, помогая «экономить время и освобождая место для задач, требующих личного опыта, обмена знаниями и вовлеченности».

В настоящий момент ИИ активно используется в «Вольфсбурге» для решения «офисных» задач, участвуя в маркетинговых процессах, коммуникациях и организации продаж билетов. Однако это вовсе не полный перечень сфер, в которые «внедрился» ИИ в «Вольфсбурге».

По данным осведомленных источников, ИИ активно участвует в скаутинге игроков, которые впоследствии приходят, чтобы усилить первую команду «Вольфсбурга», а также в разработке специальных тренировочных программ для развития навыков футболистов, особенно в молодежных категориях, и в управлении рабочей нагрузкой медицинского отдела для предотвращения травм в команде.

Сотрудничество с OpenAI в свое время с помпой презентовал руководитель отдела развития бизнеса «Вольфсбурга» Линус Лебугл, который заявил следующее: «В футболе традиции – важная ценность. Перемены не всегда даются легко. Но инновации – это часть нашей ДНК, и мы не могли просто продолжать нанимать людей, пока росла рабочая нагрузка».

Заявлялось, что главной задачей активного внедрения ИИ в процессы жизнедеятельности клуба являлось повышение эффективности и стабильности проекта без увеличения при этом численности персонала. На самом деле, экономия денежных средств была едва ли не важнейшим аспектом, который брался во внимание при ставке на искусственный интеллект.

Впрочем, по оценкам экспертов, ежегодная экономия «Вольфсбурга» при внедрении ИИ и отказе от части наемного персонала, в том числе аналитиков, помогавших «волкам» с трансферами и изучением потенциальных новичков, составила всего порядка 1 миллиона евро в год. Оправдался ли такой подход? Выводы делайте сами, но учитывайте, что все тот же ИИ оценивает примерные финансовые потери клуба от вылета из Бундеслиги во Вторую Бундеслигу в диапазоне от 40 до 80 миллионов евро…