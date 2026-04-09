Лига Европы, итоги дня. Сетка плей-офф: успех Астон Виллы, ничья лесников
Вечером 9 апреля состоялись первые четвертьфинальные поединки
9 апреля состоялись матчи 1/4 финала Лиги Европы УЕФА 2025/26.
В этот вечер сыграны первые поединки этой стадии.
Один поединок прошел 8 апреля. Португальская Брага и испанский Бетис разошлись миром (1:1).
9 апреля Астон Вилла в гостях переиграла Болонью (3:1), Фрайбург разгромил Сельту (3:0), а Порту и Ноттингем Форест разошлись миром (1:1).
Ответные матчи 1/4 финала состоятся через неделю, 16 апреля.
Финал Лиги Европы состоится 20 мая 2026 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташа.
Лига Европы УЕФА 2025/26
1/4 финала. Первые матчи. 8–9 апреля 2026
08.04. 19:45. Брага (Португалия) – Бетис (Испания) – 1:1
Голы: Гриллич, 5 – Кучо, 61 (пен)
09.04. 22:00. Болонья (Италия) – Астон Вилла (Англия) – 1:3
Голы: Роу, 90 – Конса, 44, Уоткинс, 51, 90+4
09.04. 22:00. Порту (Португалия) – Ноттингем Форест (Англия) – 1:1
Голы: Виллиам Гомес, 11 – Мартим Фернандеш, 13 (автогол)
09.04. 22:00. Фрайбург (Германия) – Сельта (Испания) – 3:0
Голы: Грифо, 10, Бесте, 32, Гинтер, 78
