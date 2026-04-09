Лига Европы
Болонья
09.04.2026 22:00 – FT 1 : 3
Астон Вилла
10 апреля 2026, 00:10 | Обновлено 10 апреля 2026, 00:21
Лига Европы, итоги дня. Сетка плей-офф: успех Астон Виллы, ничья лесников

Вечером 9 апреля состоялись первые четвертьфинальные поединки

Getty Images/Global Images Ukraine. Астон Вилла

9 апреля состоялись матчи 1/4 финала Лиги Европы УЕФА 2025/26.

В этот вечер сыграны первые поединки этой стадии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Один поединок прошел 8 апреля. Португальская Брага и испанский Бетис разошлись миром (1:1).

9 апреля Астон Вилла в гостях переиграла Болонью (3:1), Фрайбург разгромил Сельту (3:0), а Порту и Ноттингем Форест разошлись миром (1:1).

Ответные матчи 1/4 финала состоятся через неделю, 16 апреля.

Финал Лиги Европы состоится 20 мая 2026 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташа.

Лига Европы УЕФА 2025/26

1/4 финала. Первые матчи. 8–9 апреля 2026

08.04. 19:45. Брага (Португалия) – Бетис (Испания) – 1:1

Голы: Гриллич, 5 – Кучо, 61 (пен)

09.04. 22:00. Болонья (Италия) – Астон Вилла (Англия) – 1:3

Голы: Роу, 90 – Конса, 44, Уоткинс, 51, 90+4

09.04. 22:00. Порту (Португалия) – Ноттингем Форест (Англия) – 1:1

Голы: Виллиам Гомес, 11 – Мартим Фернандеш, 13 (автогол)

09.04. 22:00. Фрайбург (Германия) – Сельта (Испания) – 3:0

Голы: Грифо, 10, Бесте, 32, Гинтер, 78

Сетка плей-офф

По теме:
Лига Европы. Матчи 1/4 финала, 9 апреля. Смотреть онлайн LIVE
Болонья – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Болонья – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы
Бетис Астон Вилла Сельта Болонья Брага Ноттингем Форест Лига Европы Фрайбург выбор редакции Порту статистические расклады
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футбол | 09 апреля 2026, 23:26
УЕФА уже жестко наказал арбитра матча Барселона – Атлетико

УЕФА фактически признал грубую ошибку судьи в матче 1/4 финала Лиги чемпионов

Шахтер – АЗ. Прогноз и анонс на матч четвертьфинала Лиги конференций
Футбол | 09 апреля 2026, 11:18 154
Шахтер – АЗ. Прогноз и анонс на матч четвертьфинала Лиги конференций
Шахтер – АЗ. Прогноз и анонс на матч четвертьфинала Лиги конференций

Так кто же здесь аз есмь царь?

Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
Бокс | 09.04.2026, 03:22
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
Ребров прямо сказал футболисту, что не рассчитывает на него
Футбол | 09.04.2026, 08:09
Ребров прямо сказал футболисту, что не рассчитывает на него
Ребров прямо сказал футболисту, что не рассчитывает на него
Соболенко снялась с пятисотника в Штутгарте, на котором сыграет Свитолина
Теннис | 09.04.2026, 16:52
Соболенко снялась с пятисотника в Штутгарте, на котором сыграет Свитолина
Соболенко снялась с пятисотника в Штутгарте, на котором сыграет Свитолина
Популярные новости
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я больше не хочу видеть его в боксе, это страшно»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я больше не хочу видеть его в боксе, это страшно»
09.04.2026, 02:42
Бокс
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
09.04.2026, 13:28 119
Футбол
Шоковая терапия. Барселона в меньшинстве проиграла Атлетико
Шоковая терапия. Барселона в меньшинстве проиграла Атлетико
08.04.2026, 23:55 24
Футбол
Источник: Игорь Суркис выступил против решения УАФ и Андрея Шевченко
Источник: Игорь Суркис выступил против решения УАФ и Андрея Шевченко
08.04.2026, 13:01 25
Футбол
Металлист 1925 раскритиковал Динамо и обратился к УАФ
Металлист 1925 раскритиковал Динамо и обратился к УАФ
09.04.2026, 02:55 71
Футбол
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: Лунин пропустил дважды, успех канониров
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: Лунин пропустил дважды, успех канониров
08.04.2026, 06:23 2
Футбол
Реал нашел виновника поражения от Баварии и выгонит футболиста
Реал нашел виновника поражения от Баварии и выгонит футболиста
08.04.2026, 07:00 7
Футбол
