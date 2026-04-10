  4. Болонья – Астон Вилла – 1:3. Дубль Уоткинса. Видео голов и обзор матча
09.04.2026 22:00 – FT 1 : 3
10 апреля 2026, 09:03
Болонья – Астон Вилла – 1:3. Дубль Уоткинса. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги Европы 2025/26

9 апреля Астон Вилла в выездном матче 1/4 финала Лиги Европы 2025/26 переиграла Болонью со счетом 3:1.

Дубль оформил Олли Уоткинс, два ассиста отдал Юри Тилеманс. Еще один мяч для вилланов забил Эзри Конса, а для итальянской команды единственный гол положил Джонатан Роу.

Вторая игра между Астон Виллой и Болоньей пройдет 16 числа. Победитель противостояния в полуфинале встретится либо с Порту, либо с Ноттингемом.

Лига Европы 2025/26. 1/4 финала, 9 апреля

Болонья (Италия) – Астон Вилла (Англия) – 1:3

Голы: Роу, 90 – Конса, 44, Уоткинс, 51, 90+4

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла), асcист Юри Тилеманс.
90’
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Роу (Болонья).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла), асcист Эмилиано Буэндиа.
44’
ГОЛ ! Мяч забил Эзри Конса (Астон Вилла), асcист Юри Тилеманс.
