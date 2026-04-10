Болонья – Астон Вилла – 1:3. Дубль Уоткинса. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги Европы 2025/26
9 апреля Астон Вилла в выездном матче 1/4 финала Лиги Европы 2025/26 переиграла Болонью со счетом 3:1.
Дубль оформил Олли Уоткинс, два ассиста отдал Юри Тилеманс. Еще один мяч для вилланов забил Эзри Конса, а для итальянской команды единственный гол положил Джонатан Роу.
Вторая игра между Астон Виллой и Болоньей пройдет 16 числа. Победитель противостояния в полуфинале встретится либо с Порту, либо с Ноттингемом.
Лига Европы 2025/26. 1/4 финала, 9 апреля
Болонья (Италия) – Астон Вилла (Англия) – 1:3
Голы: Роу, 90 – Конса, 44, Уоткинс, 51, 90+4
