9 апреля, свою первую встречу в четвертьфинале Лиги Европы проведут Болонья – Астон Вилла. Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Болонья

Итальянскому клубу сложно сочетать борьбу на внутренней арене и в еврокубках. В Серии А команда идет только восьмой, выше не подняться, ведь отставание от седьмой Аталанты целых 8 очков. Свой последний матч Болонья выиграла на выезде у аутсайдера Кремонезе со счетом 2:1, это победа стала пятой в семи матчах чемпионата, что является свидетельством хорошей формы.

Путевку в четвертьфинал Лиги Европы клуб завоевал тяжело, так как прошел другую итальянскую команду Рому – 1:1 дома и 4:3 на выезде, забив победный мяч в овертайме. Как минимум девять игроков не помогут партнерам в этом противостоянии.

Астон Вилла

Бирмингемский клуб выдает хороший сезон, так как имеет реальные шансы выиграть Лигу Европы, а также солидно идет в АПЛ. В чемпионате команда идет четвертой, отставание от третьего МЮ всего один балл, отрыв от пятого места 5 очков. У команды был спад в результатах, но победа в последнем туре над Вест Хэмом дома – 2:0, позволила прервать серию из трех поражений кряду.

Путевку в Лигу чемпионов подопечные Эмери с большой вероятностью завоюют, но и за трофей точно стоит побороться. У клуба четыре кадровые потери перед этим противостоянием.

Личные встречи

Команды уже пересекались в текущем сезоне, на основном этапе Лиги Европы, тогда Астон Вилла выиграла дома со счетом 1:0, причем хозяева в середине второго тайма не реализовали пенальти.

Прогноз

Намечается увлекательная битва, так как между собой сыграют представители топ-лиг. Букмекеры отдают минимальный перевес гостям, Астон Вилла действительно выглядит интереснее, но в родных стенах Болонья постарается показать свой максимум. Не жду здесь зрелищного футбола, соперники будут опасаться друг друга, а впереди ответная встреча, вполне рабочей здесь выглядит ставка на успех гостей с форой 0 за 1,66.