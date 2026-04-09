  Болонья – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы
Болонья – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы

Поединок начнется 9 апреля в 22:00 по Киеву

09 апреля 2026, 02:24 |
7
0
Болонья – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы
9 апреля, свою первую встречу в четвертьфинале Лиги Европы проведут Болонья – Астон Вилла. Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Болонья

Итальянскому клубу сложно сочетать борьбу на внутренней арене и в еврокубках. В Серии А команда идет только восьмой, выше не подняться, ведь отставание от седьмой Аталанты целых 8 очков. Свой последний матч Болонья выиграла на выезде у аутсайдера Кремонезе со счетом 2:1, это победа стала пятой в семи матчах чемпионата, что является свидетельством хорошей формы.

Путевку в четвертьфинал Лиги Европы клуб завоевал тяжело, так как прошел другую итальянскую команду Рому – 1:1 дома и 4:3 на выезде, забив победный мяч в овертайме. Как минимум девять игроков не помогут партнерам в этом противостоянии.

Астон Вилла

Бирмингемский клуб выдает хороший сезон, так как имеет реальные шансы выиграть Лигу Европы, а также солидно идет в АПЛ. В чемпионате команда идет четвертой, отставание от третьего МЮ всего один балл, отрыв от пятого места 5 очков. У команды был спад в результатах, но победа в последнем туре над Вест Хэмом дома – 2:0, позволила прервать серию из трех поражений кряду.

Путевку в Лигу чемпионов подопечные Эмери с большой вероятностью завоюют, но и за трофей точно стоит побороться. У клуба четыре кадровые потери перед этим противостоянием.

Личные встречи

Команды уже пересекались в текущем сезоне, на основном этапе Лиги Европы, тогда Астон Вилла выиграла дома со счетом 1:0, причем хозяева в середине второго тайма не реализовали пенальти.

Прогноз

Намечается увлекательная битва, так как между собой сыграют представители топ-лиг. Букмекеры отдают минимальный перевес гостям, Астон Вилла действительно выглядит интереснее, но в родных стенах Болонья постарается показать свой максимум. Не жду здесь зрелищного футбола, соперники будут опасаться друг друга, а впереди ответная встреча, вполне рабочей здесь выглядит ставка на успех гостей с форой 0 за 1,66.

По теме:
Порту – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы
Фрайбург – Сельта. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы
Майнц – Страсбург. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги конференций
Болонья Астон Вилла Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Их не остановить. ПСЖ не оставил шансов Ливерпулю
Футбол | 08 апреля 2026, 23:55 10
Их не остановить. ПСЖ не оставил шансов Ливерпулю
Их не остановить. ПСЖ не оставил шансов Ливерпулю

Команда Энрике без труда выигрывает первый матч 1/4 финала

ПСЖ – Ливерпуль – 2:0. Атака в Париже: Дуэ и Хвича. Видео голов и обзор
Футбол | 09 апреля 2026, 00:50 0
ПСЖ – Ливерпуль – 2:0. Атака в Париже: Дуэ и Хвича. Видео голов и обзор
ПСЖ – Ливерпуль – 2:0. Атака в Париже: Дуэ и Хвича. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов

Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд
Футбол | 08.04.2026, 09:59
Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд
Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд
Стало известно, когда Мудрик вернется после дисквалификации
Футбол | 08.04.2026, 08:46
Стало известно, когда Мудрик вернется после дисквалификации
Стало известно, когда Мудрик вернется после дисквалификации
Усик откажется от титула чемпиона, чтобы не драться с непобедимым боксером
Бокс | 08.04.2026, 07:32
Усик откажется от титула чемпиона, чтобы не драться с непобедимым боксером
Усик откажется от титула чемпиона, чтобы не драться с непобедимым боксером
Популярные новости
ФОТО. Пономаренко решил развлечься и нарушил закон
ФОТО. Пономаренко решил развлечься и нарушил закон
07.04.2026, 18:25 40
Футбол
Олег Плотницкий объявил о возвращении в сборную Украины
Олег Плотницкий объявил о возвращении в сборную Украины
07.04.2026, 15:02 33
Волейбол
Реал – Бавария – 1:2. Фиаско Лунина в Мадриде. Видео голов и обзор матча
Реал – Бавария – 1:2. Фиаско Лунина в Мадриде. Видео голов и обзор матча
08.04.2026, 04:59 5
Футбол
Нападающий Динамо: «Тренер сказал, что я не футболист и не нужен ему»
Нападающий Динамо: «Тренер сказал, что я не футболист и не нужен ему»
07.04.2026, 09:43 5
Футбол
Уайлдер выбрал соперника для следующего боя, от которого отказался Усик
Уайлдер выбрал соперника для следующего боя, от которого отказался Усик
07.04.2026, 02:32 4
Бокс
Суркис обратился к Пономаренко, после его езды под 250 км в час
Суркис обратился к Пономаренко, после его езды под 250 км в час
08.04.2026, 08:20 31
Футбол
Источник: Игорь Суркис выступил против решения УАФ и Андрея Шевченко
Источник: Игорь Суркис выступил против решения УАФ и Андрея Шевченко
08.04.2026, 13:01 15
Футбол
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
07.04.2026, 07:22 24
Футбол
