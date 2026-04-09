Калинина снялась с турнира WTA 500 в Линце перед матчем 1/8 финала

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 120) снялась с грунтового турнира WTA 500 в Линце, Австрия.

9 апреля во втором раунде украинка должна была сыграть против Донны Векич (Хорватия, WTA 104). Однако поединок не состоится.

Причина решения Калининой отказаться от продолжений борьбы на соревнованиях пока что неизвестна.

Ангелина в Линце стартовала в квалификации, где прошла Анну-Лену Фридзам и проиграла в финальном раунде отбора Александре Саснович. Калинина попала в основную сетку как лаки-лузер и в первом круге одолела Панну Удварди.

Украину в одиночном разряде Линца также представила Даяна Ястремская, которая днем ранее в 1/8 финала потерпела поражение от Елены-Габриэлы Русе.