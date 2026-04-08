Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. 12 геймов подряд! Эффектный камбек: Калинина вышла в 1/8 финала Линца
WTA
08 апреля 2026, 18:20 | Обновлено 08 апреля 2026, 18:58
Ангелина обыграла Панну Удварди, повесив баранку в третьем сете

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 120) вышла в 1/8 финала грунтового турнира WTA 500 в Линце, Австрия.

Калинина обыграла представительницу Венгрии Панну Удварди (WTA 71) в трех сетах – 5:7, 6:1, 6:0.

Ангелина выиграла 12 геймов подряд и повесила баранку в третьем сете.

Украинка третий раз одержала победу над Удварди.

Ангелина стартовала в Линце с квалификации, но в финальном раунде проиграла Александре Саснович. Несмотря на поражение, украинка попала в основную сетку турнира как лаки-лузер после отказа Сары Бейлек.

В следующем поединке Калинина сыграет с хорваткой Донной Векич.

WTA 500 Линц. Грунт в помещении, 1/16 финала

Ангелина Калинина (Украина) [LL] – Панна Удварди (Венгрия) – 5:7, 6:1, 6:0

По теме:
Медицинский тайм-аут. Ястремская проиграла матч 1/8 финала WTA 500 в Линце
Ангелина Калинина – Панна Удварди. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Линце
Даяна Ястремская – Елена-Габриэла Русе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Оцените материал
(26)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины: «Польша – сильная команда, но мы приехали побеждать»
Теннис | 08 апреля 2026, 16:37 0
Сборная Украины: «Польша – сильная команда, но мы приехали побеждать»
Сборная Украины: «Польша – сильная команда, но мы приехали побеждать»

Украинская команда провела пресс-конференцию перед выступлениями на КБДК-2026

Стало известно, когда Мудрик вернется после дисквалификации
Футбол | 08 апреля 2026, 08:46 9
Стало известно, когда Мудрик вернется после дисквалификации
Стало известно, когда Мудрик вернется после дисквалификации

Украинец может вернуться в начале следующего сезона

Барселона – Атлетико. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Футбол | 08.04.2026, 16:11
Барселона – Атлетико. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Барселона – Атлетико. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Суркис обратился к Пономаренко, после его езды под 250 км в час
Футбол | 08.04.2026, 08:20
Суркис обратился к Пономаренко, после его езды под 250 км в час
Суркис обратился к Пономаренко, после его езды под 250 км в час
Умер Мирча Луческу
Футбол | 07.04.2026, 21:07
Умер Мирча Луческу
Умер Мирча Луческу
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
І ще спасибі, що не дала Панні обійти Сашу, поки та тусить за збірну.
Ответить
+5
Весь час дивує чому на Гелю завжди менше коментарів, ніж на цю співачку з Балі.
Як би там не було, Геля зараз, на жаль, не в тих кондиціях, щоб загадувати більш ніж на крок наперед (наполягаю: Дубровник був зайвим). Векіч, зрозуміло, збита льотчиця, але були колись і ми рисаками. Так що наснаги, а далі подумаємо завтра.
Ответить
+4
Молодець!Після 1 сету розлютилася не на жарт й влаштувала справжній розгром!Після поганої гри Даясі,Геля підняла настрій,дякую!Успіху у наступному матчі!
Ответить
+4
Вітання Ангелі! Хай ця перемога надасть впевненості у грі з Векич.
Ответить
+4
молодець- вітаю
Ответить
+4
В 2 сеті угорка забула вийти на корт, але це не применшує заслуги Гелі, браво!
Ответить
+2
Популярные новости
ФОТО. Пономаренко решил развлечься и нарушил закон
ФОТО. Пономаренко решил развлечься и нарушил закон
07.04.2026, 18:25 38
Футбол
Лунина огорчили дважды. Бавария одолела Реал в Мадриде
Лунина огорчили дважды. Бавария одолела Реал в Мадриде
07.04.2026, 23:57 54
Футбол
Нападающий Динамо: «Тренер сказал, что я не футболист и не нужен ему»
Нападающий Динамо: «Тренер сказал, что я не футболист и не нужен ему»
07.04.2026, 09:43 4
Футбол
Источник: Реброва в сборной Украины может заменить тренер, создавший сказку
Источник: Реброва в сборной Украины может заменить тренер, создавший сказку
07.04.2026, 08:44 23
Футбол
Чисора назвал шансы Уайлдера в бою с Усиком
Чисора назвал шансы Уайлдера в бою с Усиком
07.04.2026, 05:02
Бокс
В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
06.04.2026, 18:46 5
Футбол
Герой финала. Украинский вундеркинд принес Барселоне международный трофей
Герой финала. Украинский вундеркинд принес Барселоне международный трофей
06.04.2026, 16:23
Футбол
Реал – Бавария – 1:2. Фиаско Лунина в Мадриде. Видео голов и обзор матча
Реал – Бавария – 1:2. Фиаско Лунина в Мадриде. Видео голов и обзор матча
08.04.2026, 04:59 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем