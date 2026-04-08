12 геймов подряд! Эффектный камбек: Калинина вышла в 1/8 финала Линца

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 120) вышла в 1/8 финала грунтового турнира WTA 500 в Линце, Австрия.

Калинина обыграла представительницу Венгрии Панну Удварди (WTA 71) в трех сетах – 5:7, 6:1, 6:0.

Ангелина выиграла 12 геймов подряд и повесила баранку в третьем сете.

Украинка третий раз одержала победу над Удварди.

Ангелина стартовала в Линце с квалификации, но в финальном раунде проиграла Александре Саснович. Несмотря на поражение, украинка попала в основную сетку турнира как лаки-лузер после отказа Сары Бейлек.

В следующем поединке Калинина сыграет с хорваткой Донной Векич.

WTA 500 Линц. Грунт в помещении, 1/16 финала

