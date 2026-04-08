12 геймов подряд! Эффектный камбек: Калинина вышла в 1/8 финала Линца
Ангелина обыграла Панну Удварди, повесив баранку в третьем сете
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 120) вышла в 1/8 финала грунтового турнира WTA 500 в Линце, Австрия.
Калинина обыграла представительницу Венгрии Панну Удварди (WTA 71) в трех сетах – 5:7, 6:1, 6:0.
Ангелина выиграла 12 геймов подряд и повесила баранку в третьем сете.
Украинка третий раз одержала победу над Удварди.
Ангелина стартовала в Линце с квалификации, но в финальном раунде проиграла Александре Саснович. Несмотря на поражение, украинка попала в основную сетку турнира как лаки-лузер после отказа Сары Бейлек.
В следующем поединке Калинина сыграет с хорваткой Донной Векич.
WTA 500 Линц. Грунт в помещении, 1/16 финала
Ангелина Калинина (Украина) [LL] – Панна Удварди (Венгрия) – 5:7, 6:1, 6:0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинская команда провела пресс-конференцию перед выступлениями на КБДК-2026
Украинец может вернуться в начале следующего сезона
Як би там не було, Геля зараз, на жаль, не в тих кондиціях, щоб загадувати більш ніж на крок наперед (наполягаю: Дубровник був зайвим). Векіч, зрозуміло, збита льотчиця, але були колись і ми рисаками. Так що наснаги, а далі подумаємо завтра.