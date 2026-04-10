Таблица коэффициентов. Украина обогнала Румынию и приблизилась к Сербии

​В трех еврокубковых турнирах состоялись первые матчи 1/8 финала.

Произошли некоторые изменения в таблице коэффициентов УЕФА. Украина повысила свое место в рейтинге.

Донецкий Шахтер в первой игре 1/4 финала Лиги конференций обыграл АЗ Алкмаар из Нидерландов (3:0).

Горняки получили за победу 2 очка, что увеличило рейтинг Украины на 0.500 балла (очки делятся на 4 стартовавших клуба).

В 5-летнем рейтинге Украина (25.537) поднялась на 24-е место, опередив Румынию.

Выше: 22. Венгрия (27.187), 23. Сербия (25.750). Ниже: 25. Румыния (25.250). 26. Словения (24.468).

Все конкуренты Украины ранее уже выбыли из еврокубков текущего сезона.

Украине надо подняться на 23-е место, чтобы победитель УПЛ 2026/27 в евросезоне 2027/28 начинал отбор с Q2 ЛЧ, а не с Q1.

Чтобы Украина опередила Сербию, Шахтеру нужна еще хотя бы одна ничья (что принесет стране 0,250 балла).

В клубном рейтинге УЕФА Шахтер (54.750) поднялся на 45-ю позицию.

В гонке за возможную прямую путевку в ЛЧ Шахтер (54.750) взял 2.000 балла и немного приблизился к греческому Олимпиакосу (62.250) и шотландскому Рейнджерс (59.250).

Таблица коэффициентов УЕФА 2026

(влияет на распределение путевок в сезоне 2027/28)

Рейтинг УЕФА за 1 сезон и за 5 сезонов

Гонка за дополнительную путевку в ЛЧ 2027/28 (односезонный рейтинг)

Клубный рейтинг УЕФА

