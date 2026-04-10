Таблица коэффициентов. Украина обогнала Румынию и приблизилась к Сербии

10 апреля 2026, 07:49 | Обновлено 10 апреля 2026, 07:57
​В трех еврокубковых турнирах состоялись первые матчи 1/8 финала.

Произошли некоторые изменения в таблице коэффициентов УЕФА. Украина повысила свое место в рейтинге.

Донецкий Шахтер в первой игре 1/4 финала Лиги конференций обыграл АЗ Алкмаар из Нидерландов (3:0).

Горняки получили за победу 2 очка, что увеличило рейтинг Украины на 0.500 балла (очки делятся на 4 стартовавших клуба).

В 5-летнем рейтинге Украина (25.537) поднялась на 24-е место, опередив Румынию.

Выше: 22. Венгрия (27.187), 23. Сербия (25.750). Ниже: 25. Румыния (25.250). 26. Словения (24.468).

Все конкуренты Украины ранее уже выбыли из еврокубков текущего сезона.

Украине надо подняться на 23-е место, чтобы победитель УПЛ 2026/27 в евросезоне 2027/28 начинал отбор с Q2 ЛЧ, а не с Q1.

Чтобы Украина опередила Сербию, Шахтеру нужна еще хотя бы одна ничья (что принесет стране 0,250 балла).

В клубном рейтинге УЕФА Шахтер (54.750) поднялся на 45-ю позицию.

В гонке за возможную прямую путевку в ЛЧ Шахтер (54.750) взял 2.000 балла и немного приблизился к греческому Олимпиакосу (62.250) и шотландскому Рейнджерс (59.250).

Таблица коэффициентов УЕФА 2026

(влияет на распределение путевок в сезоне 2027/28)

Рейтинг УЕФА за 1 сезон и за 5 сезонов

Гонка за дополнительную путевку в ЛЧ 2027/28 (односезонный рейтинг)

Клубный рейтинг УЕФА

По теме:
Майнц – Страсбург – 2:0. Шедевр Кайсю Сано. Видео голов и обзор матча
Кристал Пэлас – Фиорентина – 3:0. Возможный соперник Шахтера. Видео голов
ФОТО. Спустя 12 лет. Нарушил обещание: как Ахметов за Шахтером наблюдал
Динамо Киев Олимпиакос Пирей Глазго Рейнджерс таблица коэффициентов УЕФА Лига Европы статьи Шахтер Донецк эксклюзив выбор редакции Лига чемпионов Лига конференций статистические расклады Шахтер - АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Райо Вальекано – Сельта – 3:0. Вида наблюдал за разгромом. Видео голов
Футбол | 10 апреля 2026, 05:45 0
Райо Вальекано – Сельта – 3:0. Вида наблюдал за разгромом. Видео голов
Райо Вальекано – Сельта – 3:0. Вида наблюдал за разгромом. Видео голов

Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги конференций

Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов, обзор матч
Футбол | 09 апреля 2026, 23:57 1
Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов, обзор матч
Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов, обзор матч

Смотрите самые интересные моменты матча Лиги конференций

МОУРИНЬО: «Больше не хочу тебя видеть в Бенфике, не хочу, чтобы ты играл»
Футбол | 09.04.2026, 21:20
МОУРИНЬО: «Больше не хочу тебя видеть в Бенфике, не хочу, чтобы ты играл»
МОУРИНЬО: «Больше не хочу тебя видеть в Бенфике, не хочу, чтобы ты играл»
«Его позиция по поводу войны...» Гераскевич отреагировал на смерть Луческу
Футбол | 09.04.2026, 22:51
«Его позиция по поводу войны...» Гераскевич отреагировал на смерть Луческу
«Его позиция по поводу войны...» Гераскевич отреагировал на смерть Луческу
Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ
Футбол | 09.04.2026, 23:56
Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ
Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ
Популярные новости
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
09.04.2026, 13:28 122
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «Ему заплатили слишком много. Это точно его последний бой»
Майрис БРИЕДИС: «Ему заплатили слишком много. Это точно его последний бой»
09.04.2026, 04:02
Бокс
Бивол отреагировал на желание Усика стать президентом Украины
Бивол отреагировал на желание Усика стать президентом Украины
09.04.2026, 00:02 2
Бокс
Стало известно, когда Мудрик вернется после дисквалификации
Стало известно, когда Мудрик вернется после дисквалификации
08.04.2026, 08:46 12
Футбол
САБО: «Я поздоровался с этим сукиным сыном. Теперь руку отмыть не могу»
САБО: «Я поздоровался с этим сукиным сыном. Теперь руку отмыть не могу»
09.04.2026, 23:20 2
Футбол
Суркис обратился к Пономаренко после его езды под 250 км в час
Суркис обратился к Пономаренко после его езды под 250 км в час
08.04.2026, 08:20 37
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я больше не хочу видеть его в боксе, это страшно»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я больше не хочу видеть его в боксе, это страшно»
09.04.2026, 02:42
Бокс
