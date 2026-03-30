30 марта 2026, 11:57 | Обновлено 30 марта 2026, 12:59
Отставка в Тоттенхэме, госпитализация Луческу, неудача Калининой в финале

Главные новости за 29 марта на Sport.ua

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 29 марта.

1A. ФОТО. Сборная Украины провела тренировку. Впереди – матч с Албанией
Сине-желтые 31 марта проведут товарищеский поединок в Валенсии

1B. Футболист сборной Украины покинул лагерь национальной команды
Накануне матча Борис Крушинский получил травму

2. Он сделал дубль. Франция убедительно переиграла Колумбию в репетиции ЧМ
Дезире Дуэ забил два мяча, также отличился Маркус Тюрам

3. ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм уволил тренера после всего 43 дней в должности
Хорватский специалист Игор Тудор снова без работы

4A. Экс-тренера Динамо экстренно госпитализировали после поражения сборной
У Мирчи Луческу продолжаются проблемы со здоровьем

4B. Луческу лично рассказал о причинах экстренной госпитализации
Опытный наставник подчеркнул, что сейчас с ним все в порядке

5. Шевченко подписал меморандум о сотрудничестве с коллегами из Швеции
Подписание состоялось перед матчем сборных Украины и Швеции

6A. Золотой дубль Меркушиной. Александра в борьбе выиграла последнюю гонку ЧУ
Дарина Чалык на финише навязала конкуренцию партнерше

6B. Тищенко – победитель чемпионата Украины в масс-старте. Опыт имеет значение
Артем слишком уверенно выиграл последнюю гонку в Буковеле

7A. Четыре финала WTA 125 подряд. Калинина упустила трофей в Дубровнике
В финале в Хорватии Ангелина в 3 сетах уступила Андреа Ласаро Гарсии

7B. Янник Синнер стал чемпионом Мастерса 2026 в Майами
Вторая ракетка мира переиграл Иржи Легечку в финальном поединке

8. Артистическое плавание. Сборная Украины взяла золото на этапе Кубка мира
Украинские спортсменки отлично выступили на соревнованиях в Париже

9. Таисия Онофрийчук выиграла золото многоборья на этапе Кубка мира в Софии
Украинская гимнастка опередила главных соперниц из Болгарии и Италии

10. Вундеркинд Баварии и новая звезда АПЛ: 5 интересных дебютантов в сборных
О новых звездах национальных команд

Белик раскрыл главную проблему сборной Украины против Швеции
Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
Интерес Реала. Утрехту посоветовали избавиться от украинского Холанда
Мозес ИТАУМА: «С ним я драться точно не хочу, а Усик...»
Решение принято. Шевченко объявил о подписании соглашения
Где смотреть онлайн бой супертяжелого веса Мозес Итаума – Джермейн Франклин
Определена победительница турнира WTA 1000 в Майами
Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины
Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов
Избиение в Манчестере. Мозес Итаума брутально нокаутировал Франклина
Украина U19 уступила Чехии U19 в отборе ЧЕ-2027. Игра с Эстонией – решающая
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
Знаменитый клуб хочет пригласить Реброва после фиаско от Швеции
