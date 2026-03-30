Отставка в Тоттенхэме, госпитализация Луческу, неудача Калининой в финале

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 29 марта.

1A. ФОТО. Сборная Украины провела тренировку. Впереди – матч с Албанией

Сине-желтые 31 марта проведут товарищеский поединок в Валенсии

1B. Футболист сборной Украины покинул лагерь национальной команды

Накануне матча Борис Крушинский получил травму

2. Он сделал дубль. Франция убедительно переиграла Колумбию в репетиции ЧМ

Дезире Дуэ забил два мяча, также отличился Маркус Тюрам

3. ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм уволил тренера после всего 43 дней в должности

Хорватский специалист Игор Тудор снова без работы

4A. Экс-тренера Динамо экстренно госпитализировали после поражения сборной

У Мирчи Луческу продолжаются проблемы со здоровьем

4B. Луческу лично рассказал о причинах экстренной госпитализации

Опытный наставник подчеркнул, что сейчас с ним все в порядке

5. Шевченко подписал меморандум о сотрудничестве с коллегами из Швеции

Подписание состоялось перед матчем сборных Украины и Швеции

6A. Золотой дубль Меркушиной. Александра в борьбе выиграла последнюю гонку ЧУ

Дарина Чалык на финише навязала конкуренцию партнерше

6B. Тищенко – победитель чемпионата Украины в масс-старте. Опыт имеет значение

Артем слишком уверенно выиграл последнюю гонку в Буковеле

7A. Четыре финала WTA 125 подряд. Калинина упустила трофей в Дубровнике

В финале в Хорватии Ангелина в 3 сетах уступила Андреа Ласаро Гарсии

7B. Янник Синнер стал чемпионом Мастерса 2026 в Майами

Вторая ракетка мира переиграл Иржи Легечку в финальном поединке

8. Артистическое плавание. Сборная Украины взяла золото на этапе Кубка мира

Украинские спортсменки отлично выступили на соревнованиях в Париже

9. Таисия Онофрийчук выиграла золото многоборья на этапе Кубка мира в Софии

Украинская гимнастка опередила главных соперниц из Болгарии и Италии

10. Вундеркинд Баварии и новая звезда АПЛ: 5 интересных дебютантов в сборных

О новых звездах национальных команд