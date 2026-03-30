Отставка в Тоттенхэме, госпитализация Луческу, неудача Калининой в финале
Главные новости за 29 марта на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 29 марта.
1A. ФОТО. Сборная Украины провела тренировку. Впереди – матч с Албанией
Сине-желтые 31 марта проведут товарищеский поединок в Валенсии
1B. Футболист сборной Украины покинул лагерь национальной команды
Накануне матча Борис Крушинский получил травму
2. Он сделал дубль. Франция убедительно переиграла Колумбию в репетиции ЧМ
Дезире Дуэ забил два мяча, также отличился Маркус Тюрам
3. ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм уволил тренера после всего 43 дней в должности
Хорватский специалист Игор Тудор снова без работы
4A. Экс-тренера Динамо экстренно госпитализировали после поражения сборной
У Мирчи Луческу продолжаются проблемы со здоровьем
4B. Луческу лично рассказал о причинах экстренной госпитализации
Опытный наставник подчеркнул, что сейчас с ним все в порядке
5. Шевченко подписал меморандум о сотрудничестве с коллегами из Швеции
Подписание состоялось перед матчем сборных Украины и Швеции
6A. Золотой дубль Меркушиной. Александра в борьбе выиграла последнюю гонку ЧУ
Дарина Чалык на финише навязала конкуренцию партнерше
6B. Тищенко – победитель чемпионата Украины в масс-старте. Опыт имеет значение
Артем слишком уверенно выиграл последнюю гонку в Буковеле
7A. Четыре финала WTA 125 подряд. Калинина упустила трофей в Дубровнике
В финале в Хорватии Ангелина в 3 сетах уступила Андреа Ласаро Гарсии
7B. Янник Синнер стал чемпионом Мастерса 2026 в Майами
Вторая ракетка мира переиграл Иржи Легечку в финальном поединке
8. Артистическое плавание. Сборная Украины взяла золото на этапе Кубка мира
Украинские спортсменки отлично выступили на соревнованиях в Париже
9. Таисия Онофрийчук выиграла золото многоборья на этапе Кубка мира в Софии
Украинская гимнастка опередила главных соперниц из Болгарии и Италии
10. Вундеркинд Баварии и новая звезда АПЛ: 5 интересных дебютантов в сборных
О новых звездах национальных команд
