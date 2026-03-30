Он сделал дубль. Франция убедительно переиграла Колумбию в репетиции ЧМ
Дезире Дуэ забил два мяча, также отличился Маркус Тюрам
Сборная Франции одержала победу над Колумбией в товарищеском матче, который состоялся 29 марта на нейтральном поле в американском Лендовере. Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу французов.
Уже в первом тайме команда Франции обеспечила себе комфортное преимущество. На 29-й минуте счет открыл Дезире Дуэ, а в конце тайма Маркус Тюрам удвоил преимущество после передачи Магнеса Аклиуша (2:0).
После перерыва Франция продолжила контролировать игру и на 56-й минуте довела счет до разгромного, дубль оформил Дуэ после ассиста Тюрама.
Колумбийцы ответили лишь одним голом, на 77-й минуте отличился Хаминтон Кампас после передачи Джефферсона Лермы. Лидер атак французской сборной Килиан Мбаппе вышел на замену на 78-й минуте, но отличиться не сумел.
Франция победила Колумбию (3:1) в товарищеском матче, который был репетицией перед чемпионатом мира 2026 в США. Несколько дней назад Франция обыграла Бразилию (2:1).
Товарищеский матч
29 марта 2026, Лендовер (США)
Колумбия – Франция – 1:3
Голы: Кампас, 77 – Дуэ, 29, 56, Тюрам, 41
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
