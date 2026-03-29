  4. Колумбия – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Колумбия
29.03.2026 22:00 – 0 : 3
Франция
29 марта 2026, 22:00
Колумбия – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 марта в 22:00 в США состоится товарищеский матч

29 марта 2026 года в 22:00 сборные Колумбии и Франции проведут товарищеский матч.

Поединок состоится в США, в городе Ландовер (штат Мэриленд) на арене Northwest Stadium.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Эта встреча входит в серию контрольных матчей Road to 26, которые организованы как подготовка к чемпионату мира 2026. Обе команды используют мартовское окно для проверки состава, тактических схем и игровых связей перед будущим мундиалем.

Франция подходит к игре после поединка против Бразилии (2:1) и рассматривает матч как очередной этап подготовки к турниру, где она будет одним из фаворитов.

Колумбия также готовится к мировому первенству и стремится проверить себя на фоне одного из сильнейших соперников.

Видеотрансляцию матча проводят международные платформы ESPN и DAZN

Стартовые составы команд

События матча

56’
ГОЛ ! Мяч забил Дезире Дуэ (Франция), асcист Маркус Тюрам.
41’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Тюрам (Франция), асcист Магнес Аклиуш.
29’
ГОЛ ! Мяч забил Дезире Дуэ (Франция), асcист Райан Шерки.
