  Колумбия – Франция – 1:3. Дубль Дезире Дуэ. Видео голов и обзор
Международные товарищеские матчи
Колумбия
29.03.2026 22:00 – FT 1 : 3
Франция
Чемпионат мира
30 марта 2026, 12:29 | Обновлено 30 марта 2026, 12:32
Колумбия – Франция – 1:3. Дубль Дезире Дуэ. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча в США

30 марта 2026, 12:29 | Обновлено 30 марта 2026, 12:32
Колумбия – Франция – 1:3. Дубль Дезире Дуэ. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Дезире Дуэ

Вечером 29 марта сборная Франции одержала победу над Колумбией в товарищеском матче.

Матч на нейтральном поле в американском Лендовере завершился со счетом 3:1 в пользу французов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 29-й минуте счет открыл Дезире Дуэ, а в конце тайма Маркус Тюрам удвоил преимущество после передачи Магнеса Аклиуша (2:0).

На 56-й минуте Франция довела счет до разгромного, дубль оформил Дуэ после ассиста Тюрама. Колумбийцы ответили лишь одним голом, на 77-й минуте отличился Хаминтон Кампас после передачи Джефферсона Лермы (1:3).

Лидер атак французской сборной Килиан Мбаппе вышел на замену на 78-й минуте, но отличиться не сумел.

Товарищеский матч

29 марта 2026, Лендовер (США)

Колумбия – Франция – 1:3

Голы: Кампас, 77 – Дуэ, 29, 56, Тюрам, 41

Видео голов и обзор матча

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Хаминтон Кампас (Колумбия), асcист Джефферсон Лерма.
56’
ГОЛ ! Мяч забил Дезире Дуэ (Франция), асcист Маркус Тюрам.
41’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Тюрам (Франция), асcист Магнес Аклиуш.
29’
ГОЛ ! Мяч забил Дезире Дуэ (Франция), асcист Райан Шерки.
ВИДЕО. Мбаппе удивил всех: что он делал на скамейке во время матча Франции
Пресс-конференция Реброва в Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
НБА. Шульга сыграл за Бостон, Оклахома победила Нью-Йорк, разгром Орландо
товарищеские матчи сборная Франции по футболу сборная Колумбии по футболу видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу Джефферсон Лерма Маркус Тюрам Дезире Дуэ Магнес Аклиуш
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Матч, который не нужен никому…
Футбол | 30 марта 2026, 12:03 13
Матч, который не нужен никому…
Матч, который не нужен никому…

Алексей Сливченко – о поединке сборной Украины против албанцев

Для Реброва нашли новую команду после фиаско в матче против шведов
Футбол | 29 марта 2026, 23:36 3
Для Реброва нашли новую команду после фиаско в матче против шведов
Для Реброва нашли новую команду после фиаско в матче против шведов

Украинцы уступили шведам 1:3

Стало известно, в каком клубе будет работать Вернидуб в следующем сезоне
Футбол | 29.03.2026, 17:38
Стало известно, в каком клубе будет работать Вернидуб в следующем сезоне
Стало известно, в каком клубе будет работать Вернидуб в следующем сезоне
Мозес ИТАУМА: «С ним я драться точно не хочу, а Усик...»
Бокс | 30.03.2026, 07:42
Мозес ИТАУМА: «С ним я драться точно не хочу, а Усик...»
Мозес ИТАУМА: «С ним я драться точно не хочу, а Усик...»
ФОТО. Трагедия на стадионе ЧМ. Фанат погиб перед матчем
Футбол | 30.03.2026, 11:52
ФОТО. Трагедия на стадионе ЧМ. Фанат погиб перед матчем
ФОТО. Трагедия на стадионе ЧМ. Фанат погиб перед матчем
Популярные новости
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
28.03.2026, 16:25 60
Футбол
Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
29.03.2026, 08:23 14
Футбол
Красюк оценил безумную победу Итаумы, выбрав следующего соперника
Красюк оценил безумную победу Итаумы, выбрав следующего соперника
29.03.2026, 14:02
Бокс
Турнирная таблица. Сборная Украины U-19 досрочно вышла на Евро-2026 U-19
Турнирная таблица. Сборная Украины U-19 досрочно вышла на Евро-2026 U-19
29.03.2026, 00:23 5
Футбол
Известно, кто является кандидатом на замену Реброва в сборной Украины
Известно, кто является кандидатом на замену Реброва в сборной Украины
29.03.2026, 09:17 45
Футбол
Второй трофей в сезоне. Снигур стала чемпионкой 75-тысячника в Словении!
Второй трофей в сезоне. Снигур стала чемпионкой 75-тысячника в Словении!
29.03.2026, 13:25 27
Теннис
Знаменитый клуб хочет пригласить Реброва после фиаско от Швеции
Знаменитый клуб хочет пригласить Реброва после фиаско от Швеции
28.03.2026, 07:42 58
Футбол
