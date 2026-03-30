Колумбия – Франция – 1:3. Дубль Дезире Дуэ. Видео голов и обзор

Вечером 29 марта сборная Франции одержала победу над Колумбией в товарищеском матче.

Матч на нейтральном поле в американском Лендовере завершился со счетом 3:1 в пользу французов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 29-й минуте счет открыл Дезире Дуэ, а в конце тайма Маркус Тюрам удвоил преимущество после передачи Магнеса Аклиуша (2:0).

На 56-й минуте Франция довела счет до разгромного, дубль оформил Дуэ после ассиста Тюрама. Колумбийцы ответили лишь одним голом, на 77-й минуте отличился Хаминтон Кампас после передачи Джефферсона Лермы (1:3).

Лидер атак французской сборной Килиан Мбаппе вышел на замену на 78-й минуте, но отличиться не сумел.

Товарищеский матч

29 марта 2026, Лендовер (США)

Колумбия – Франция – 1:3

Голы: Кампас, 77 – Дуэ, 29, 56, Тюрам, 41

Видео голов и обзор матча