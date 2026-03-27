Забил Мбаппе. Репетиция ЧМ: Франция выиграла суперматч у Бразилии

26 марта на стадионе Жиллетт в американском Фоксборо состоялся товарищеский матч между сборными Бразилии и Франции.

Поединок завершился победой французской команды со счетом 2:1. Команда Карло Анчелотти потерпела поражение от подопечных Дидье Дешама.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Франция открыла счет на 32-й минуте, когда Килиан Мбаппе отличился после передачи Усмана Дембеле (1:0).

Сразу после перерыва Дайот Упамекано из-за грубой игры оставил французов в меньшинстве, однако на 65-й минуте их преимущество удвоилось, гол забил Уго Экитике после передачи Майкла Олисе (2:0).

В конце матча Бразилия сумела сократить отставание, на 78-й минуте Глейсон Бремер забил после паса Луиса Энрике, однако спасти игру бразильцам не удалось (1:2).

Франция удержала победный счет и одержала победу в контрольном поединке, который был репетицией для топ-команд перед ЧМ-2026.

Товарищеский матч

26 марта 2026. Фоксборо (США)

Бразилия – Франция – 1:2

Голы: Глейсон Бремер, 78 – Килиан Мбаппе, 32, Уго Экитике, 65

Фотогалерея