  4. Забил Мбаппе. Репетиция ЧМ: Франция выиграла суперматч у Бразилии
Бразилия
26.03.2026 22:00 – FT 1 : 2
Франция
Бразилия
27 марта 2026, 00:12 | Обновлено 27 марта 2026, 00:13
Забил Мбаппе. Репетиция ЧМ: Франция выиграла суперматч у Бразилии

Поединок топ-сборных состоялся на арене в американском Фоксборо

Getty Images/Global Images Ukraine

26 марта на стадионе Жиллетт в американском Фоксборо состоялся товарищеский матч между сборными Бразилии и Франции.

Поединок завершился победой французской команды со счетом 2:1. Команда Карло Анчелотти потерпела поражение от подопечных Дидье Дешама.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Франция открыла счет на 32-й минуте, когда Килиан Мбаппе отличился после передачи Усмана Дембеле (1:0).

Сразу после перерыва Дайот Упамекано из-за грубой игры оставил французов в меньшинстве, однако на 65-й минуте их преимущество удвоилось, гол забил Уго Экитике после передачи Майкла Олисе (2:0).

В конце матча Бразилия сумела сократить отставание, на 78-й минуте Глейсон Бремер забил после паса Луиса Энрике, однако спасти игру бразильцам не удалось (1:2).

Франция удержала победный счет и одержала победу в контрольном поединке, который был репетицией для топ-команд перед ЧМ-2026.

26 марта 2026. Фоксборо (США)

Бразилия – Франция – 1:2

Голы: Глейсон Бремер, 78 – Килиан Мбаппе, 32, Уго Экитике, 65

По теме:
Уэльс и БиГ в серии пенальти определили финалиста отбора ЧМ-2026
С камбеком: Чехия и Ирландия сразились за финал квалификации ЧМ
Ребров определился с будущим после фиаско от Швеции и обратился к фанатам
товарищеские матчи сборная Франции по футболу сборная Бразилии по футболу ЧМ-2026 по футболу Бразилия - Франция Килиан Мбаппе Уго Экитике Дайо Упамекано Глейсон Бремер видео голов и обзор удаление (красная карточка)
Николай Степанов Sport.ua
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров объяснил поражение сборной Украины в матче против Швеции
Футбол | 27 марта 2026, 00:10 17
Ребров объяснил поражение сборной Украины в матче против Швеции
Ребров объяснил поражение сборной Украины в матче против Швеции

Команда проиграла со счётом 1:3

Ребров объяснил, почему сборная Украины потерпела поражение от Швеции
Футбол | 27 марта 2026, 00:15 4
Ребров объяснил, почему сборная Украины потерпела поражение от Швеции
Ребров объяснил, почему сборная Украины потерпела поражение от Швеции

Наставник национальной команды считает, что его команда не показала максимум

Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
Футбол | 26.03.2026, 08:53
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Футбол | 26.03.2026, 07:51
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Ребров сделал выбор. Определен состав сборной Украины на матч против Швеции
Футбол | 26.03.2026, 20:20
Ребров сделал выбор. Определен состав сборной Украины на матч против Швеции
Ребров сделал выбор. Определен состав сборной Украины на матч против Швеции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украина U-19 стартовала с победы в элит-раунде квалификации Евро-2026 U-19
Украина U-19 стартовала с победы в элит-раунде квалификации Евро-2026 U-19
25.03.2026, 13:07 3
Футбол
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
25.03.2026, 13:56 86
Футбол
Ребров про капитана сборной Украины: «Какая вам разница, кто капитан?»
Ребров про капитана сборной Украины: «Какая вам разница, кто капитан?»
26.03.2026, 04:05 8
Футбол
Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро
Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро
26.03.2026, 07:12 34
Футбол
Украинский боксер победил бывшего соперника Кличко и защитил титул чемпиона
Украинский боксер победил бывшего соперника Кличко и защитил титул чемпиона
26.03.2026, 08:08 4
Бокс
Определена первая полуфиналистка большого турнира WTA 1000 в Майами
Определена первая полуфиналистка большого турнира WTA 1000 в Майами
25.03.2026, 00:16
Теннис
Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
26.03.2026, 11:11 4
Футбол
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
26.03.2026, 07:47 13
Футбол
