Бразилия – Франция – 1:2. Как изящно забил Мбаппе. Видео голов и обзор

Вечером 26 марта в американском Фоксборо товарищеский матч провели сборные Бразилии и Франции.

Команда Карло Анчелотти потерпела поражение от подопечных Дидье Дешама (1:2) в контрольной игре перед стартом ЧМ-2026

На 32-й минуте Килиан Мбаппе забил изящный гол после передачи Усмана Дембеле (1:0).

После перерыва Дайот Упамекано был удален за грубую игру, но Майкл Олисе удвоил перевес Франции (2:0).

На 78-й минуте Глейсон Бремер забил после паса Луиса Энрике, однако спасти игру бразильцам не удалось (1:2).

Товарищеский матч

26 марта 2026. Фоксборо (США)

Бразилия – Франция – 1:2

Голы: Глейсон Бремер, 78 – Килиан Мбаппе, 32, Уго Экитике, 65

Удаление: Упамекано, 55

Видео голов и обзор матча