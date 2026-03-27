Бразилия – Франция – 1:2. Как изящно забил Мбаппе. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча в американском Фоксборо
Вечером 26 марта в американском Фоксборо товарищеский матч провели сборные Бразилии и Франции.
Команда Карло Анчелотти потерпела поражение от подопечных Дидье Дешама (1:2) в контрольной игре перед стартом ЧМ-2026
На 32-й минуте Килиан Мбаппе забил изящный гол после передачи Усмана Дембеле (1:0).
После перерыва Дайот Упамекано был удален за грубую игру, но Майкл Олисе удвоил перевес Франции (2:0).
На 78-й минуте Глейсон Бремер забил после паса Луиса Энрике, однако спасти игру бразильцам не удалось (1:2).
Товарищеский матч
26 марта 2026. Фоксборо (США)
Бразилия – Франция – 1:2
Голы: Глейсон Бремер, 78 – Килиан Мбаппе, 32, Уго Экитике, 65
Удаление: Упамекано, 55
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
