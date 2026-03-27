  4. Бразилия – Франция – 1:2. Как изящно забил Мбаппе. Видео голов и обзор
26.03.2026 22:00 – FT 1 : 2
Бразилия
27 марта 2026, 15:40 | Обновлено 27 марта 2026, 15:42
Бразилия – Франция – 1:2. Как изящно забил Мбаппе. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча в американском Фоксборо

27 марта 2026, 15:40 | Обновлено 27 марта 2026, 15:42
439
0
Бразилия – Франция – 1:2. Как изящно забил Мбаппе. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Вечером 26 марта в американском Фоксборо товарищеский матч провели сборные Бразилии и Франции.

Команда Карло Анчелотти потерпела поражение от подопечных Дидье Дешама (1:2) в контрольной игре перед стартом ЧМ-2026

На 32-й минуте Килиан Мбаппе забил изящный гол после передачи Усмана Дембеле (1:0).

После перерыва Дайот Упамекано был удален за грубую игру, но Майкл Олисе удвоил перевес Франции (2:0).

На 78-й минуте Глейсон Бремер забил после паса Луиса Энрике, однако спасти игру бразильцам не удалось (1:2).

Товарищеский матч

26 марта 2026. Фоксборо (США)

Бразилия – Франция – 1:2

Голы: Глейсон Бремер, 78 – Килиан Мбаппе, 32, Уго Экитике, 65

Удаление: Упамекано, 55

Видео голов и обзор матча

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Глейсон Бремер (Бразилия), асcист Луис Энрике.
65’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Экитике (Франция), асcист Майкл Олисе.
55’
Дайот Упамекано (Франция) получает красную карточку.
32’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Франция), асcист Усман Дембеле.
