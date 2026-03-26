Бразилия – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 26 марта в 22:00 товарищеский матч топ-сборных
26 марта в 22:00 по киевскому времени состоится товарищеский матч между сборными Бразилии и Франции.
Игра пройдет на стадионе Джилетт в Фоксборо (США), который является одной из арен будущего чемпионата мира 2026.
Сборную Бразилии возглавляет Карло Анчелотти. В составе – Винисиус Жуниор, Родриго, Рафинья, Каземиро. У команды есть кадровые потери, в частности отсутствуют Бруно Гимараес и Ришарлисон.
Главный тренер сборной Франции – Дидье Дешам. Ключевые игроки – Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Майкл Олисе и Антуан Гризманн. У французов не сыграют Жюль Кунде и Брэдли Барколя.
Матч на нейтральном поле и носит подготовительный характер перед чемпионатом мира 2026. Ожидается, что наставники смогут использовать игроков ротации и проверять различные сочетания игроков.
Бразилия – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит международная платформа ESPN
Стартовые составы
