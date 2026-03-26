Бразилия
26.03.2026 22:00
Франция
Бразилия
26 марта 2026, 22:00 | Обновлено 26 марта 2026, 22:03
Смотрите 26 марта в 22:00 товарищеский матч топ-сборных

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

26 марта в 22:00 по киевскому времени состоится товарищеский матч между сборными Бразилии и Франции.

Игра пройдет на стадионе Джилетт в Фоксборо (США), который является одной из арен будущего чемпионата мира 2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборную Бразилии возглавляет Карло Анчелотти. В составе – Винисиус Жуниор, Родриго, Рафинья, Каземиро. У команды есть кадровые потери, в частности отсутствуют Бруно Гимараес и Ришарлисон.

Главный тренер сборной Франции – Дидье Дешам. Ключевые игроки – Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Майкл Олисе и Антуан Гризманн. У французов не сыграют Жюль Кунде и Брэдли Барколя.

Матч на нейтральном поле и носит подготовительный характер перед чемпионатом мира 2026. Ожидается, что наставники смогут использовать игроков ротации и проверять различные сочетания игроков.

Видеотрансляцию матча проводит международная платформа ESPN

Стартовые составы

