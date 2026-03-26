26 марта на Жиллет Стэдиум пройдет товарищеский матч, в котором сыграют национальные сборные Бразилии и Франции. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Бразилия

Команда давно уже не впечатляет. А прошлый чемпионат мира получился даже хуже обычного. Не удивительно, что это привело к тренерской чехарде при достаточно посредственных результатах. Дошло до того, что пошли серьезные разговоры о том, что фаворит мог даже столкнуться с проблемами в очередной квалификации.

В итоге летом прошлого года на пост наставника все-таки заманили Карло Анчелотти. С одной стороны, он справился с задачей, вывел на мундиаль напрямую. Но все-таки, с другой, какого-то резкого улучшения не было: только однажды его подопечные выигрывали дважды кряду, а в крайнем туре даже Боливии уступили. Да и в товарищеских встречах при победах над Южной Кореей и Сенегалом уступили 2:3 японцам, а с Тунисом напоследок закончили только ничьей 1:1.

Франция

Сборная вот уже более десятка лет играла под руководством Дешама. И тот, кто в 1998-м году поднимал кубок чемпионов мира как капитан, аккурат к 20-летию повторил успех как тренер. А в Катаре от нового успеха отделяли сэйвы Эмилиано Мартинеса и по ходу финального поединка, и в серии пенальти с Аргентиной.

Последние раунды получились неплохими, но не триумфальными. На Евро уступили в полуфинале будущему чемпиону, Испании, в Лиге Наций стали третьими. Ну, а в квалификации были проблемы только с Исландией, которую с трудом победили дома и закончили вничью в Рейкьявике, зато обыграли и Азербайджан, и Украину, в итоге в очередной раз уверенно выиграли группу. Теперь же Дидье готовится к последнему турниру в своей богатой карьере.

Статистика личных встреч

У французов получалось выиграть четырежды при одной ничьей. Но оба крайних поединка, в 2013-м и 2015-м, побеждали латиноамериканцы, еще и забивая по трижды.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут победы европейцев. Но пока что можно поставить на нейтральные тотал больше 2,5 забитых голов (коэффициент - 1,68).