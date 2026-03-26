Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Бразилия – Франция. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Международные товарищеские матчи
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
26 марта 2026, 15:08 | Обновлено 26 марта 2026, 15:14
312
0

Бразилия – Франция. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Контрольный поединок состоится 26 марта и начнется в 22:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

26 марта на Жиллет Стэдиум пройдет товарищеский матч, в котором сыграют национальные сборные Бразилии и Франции. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Команда давно уже не впечатляет. А прошлый чемпионат мира получился даже хуже обычного. Не удивительно, что это привело к тренерской чехарде при достаточно посредственных результатах. Дошло до того, что пошли серьезные разговоры о том, что фаворит мог даже столкнуться с проблемами в очередной квалификации.

В итоге летом прошлого года на пост наставника все-таки заманили Карло Анчелотти. С одной стороны, он справился с задачей, вывел на мундиаль напрямую. Но все-таки, с другой, какого-то резкого улучшения не было: только однажды его подопечные выигрывали дважды кряду, а в крайнем туре даже Боливии уступили. Да и в товарищеских встречах при победах над Южной Кореей и Сенегалом уступили 2:3 японцам, а с Тунисом напоследок закончили только ничьей 1:1.

Сборная вот уже более десятка лет играла под руководством Дешама. И тот, кто в 1998-м году поднимал кубок чемпионов мира как капитан, аккурат к 20-летию повторил успех как тренер. А в Катаре от нового успеха отделяли сэйвы Эмилиано Мартинеса и по ходу финального поединка, и в серии пенальти с Аргентиной.

Последние раунды получились неплохими, но не триумфальными. На Евро уступили в полуфинале будущему чемпиону, Испании, в Лиге Наций стали третьими. Ну, а в квалификации были проблемы только с Исландией, которую с трудом победили дома и закончили вничью в Рейкьявике, зато обыграли и Азербайджан, и Украину, в итоге в очередной раз уверенно выиграли группу. Теперь же Дидье готовится к последнему турниру в своей богатой карьере.

Статистика личных встреч

У французов получалось выиграть четырежды при одной ничьей. Но оба крайних поединка, в 2013-м и 2015-м, побеждали латиноамериканцы, еще и забивая по трижды.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут победы европейцев. Но пока что можно поставить на нейтральные тотал больше 2,5 забитых голов (коэффициент - 1,68).

Прогноз Sport.ua
По теме:
сборная Бразилии по футболу сборная Франции по футболу Бразилия - Франция ЧМ-2026 по футболу товарищеские матчи прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем