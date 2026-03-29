Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Луческу лично рассказал о причинах экстренной госпитализации
Румыния
29 марта 2026, 22:19 | Обновлено 29 марта 2026, 23:03
878
1

Луческу лично рассказал о причинах экстренной госпитализации

Опытный наставник подчеркнул, что сейчас с ним все в порядке

29 марта 2026, 22:19 | Обновлено 29 марта 2026, 23:03
878
1 Comments
Луческу лично рассказал о причинах экстренной госпитализации
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

80-летний наставник сборной Румынии Мирча Луческу, ранее работавший в Украине с «Шахтером» и «Динамо», рассказал о причинах экстренной госпитализации, о которой стало известно сегодня.

Румынские журналисты с утра пытались выяснить у самого Мирчи причины госпитализации, но его телефон был недоступен. Ближе к вечеру Луческу самостоятельно перезвонил и пообщался с прессой, объяснив все, что с ним произошло.

«Я видел, что вы меня искали, вы, вероятно, беспокоились о моем состоянии. Сейчас со мной все в порядке».

«Я очень разозлился, когда начал анализировать матч с Турцией, хотя прошло уже три дня. И из-за состояния нервозности мне стало плохо. Мне казалось, что я больше не могу нормально дышать».

«Ни при каких обстоятельствах у меня не было остановки сердца, потому что я видел, что некоторые люди об этом писали. Были фибрилляции. Впервые это случилось со мной в «Брешии». Тогда на улице было очень холодно, и меня отвезли в больницу. Мне сказали, что если я не выйду из состояния фибрилляции самостоятельно, то на следующее утро меня будут бить током, но утром пульс вернулся. Затем у меня были фибрилляции в конце прошлого года. Сейчас снова. Завтра я пройду еще одно обследование».

«Поеду ли я с командой в Братиславу? Куда мне сейчас ехать? Кто меня отпустит после всего этого кошмара, который сегодня произошел? Надеюсь, ребята справятся без меня, хотя я не понимаю смысла такого матча и почему ФИФА приняла такое решение».

«Я был удивлен, что все узнали о случившемся со мной через 40-45 минут после инцидента. Даже Джорджо Маркетти, заместитель генерального секретаря УЕФА, написал мне. Итальянцы, турки, украинцы – я был действительно потрясен тем, сколько людей подумали обо мне. Мой телефон был фактически заблокирован звонками и сообщениями. Я благодарю всех за добрые пожелания и говорю им, что сейчас со мной все в порядке», – сказал Луческу.

Контракт Мирчи Луческу на посту главного тренера сборной Румынии действует до 31 июля нынешнего года.

Алексей Сливченко Источник: GOLAZO.ro
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
Діду, може досить?
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем