Экс-тренера Динамо экстренно госпитализировали после поражения сборной

У бывшего тренера Динамо и Шахтера Мирчи Луческу — проблемы со здоровьем.

Во время теоретического занятия перед последней тренировкой специалисту внезапно стало плохо. Медицинский штаб национальной команды Румынии оперативно оказал первую помощь, после чего на базу прибыли бригады скорой помощи.

Благодаря быстрой реакции врачей состояние тренера удалось стабилизировать. Сейчас он находится в стабильном состоянии, однако был госпитализирован в одну из больниц Бухареста для детального обследования и дальнейшего наблюдения.

Луческу в последнем матче со сборной Румынии проиграл Турции и пропустил чемпионат мира.