  4. Экс-тренера Динамо экстренно госпитализировали после поражения сборной
29 марта 2026, 13:18 | Обновлено 29 марта 2026, 13:19
Экс-тренера Динамо экстренно госпитализировали после поражения сборной

У Луческу продолжаются проблемы со здоровьем

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

У бывшего тренера Динамо и Шахтера Мирчи Луческу — проблемы со здоровьем.

Во время теоретического занятия перед последней тренировкой специалисту внезапно стало плохо. Медицинский штаб национальной команды Румынии оперативно оказал первую помощь, после чего на базу прибыли бригады скорой помощи.

Благодаря быстрой реакции врачей состояние тренера удалось стабилизировать. Сейчас он находится в стабильном состоянии, однако был госпитализирован в одну из больниц Бухареста для детального обследования и дальнейшего наблюдения.

Луческу в последнем матче со сборной Румынии проиграл Турции и пропустил чемпионат мира.

Дмитрий Олийченко Источник: Федерация футбола Румынии
