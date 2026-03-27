Старше только Луческу. Известный тренер вернулся к работе в Англии
Рой Ходжсон решил возглавить команду Чемпионшипа
Опытнейший наставник Рой Ходжсон решил вернуться к работе и до конца сезона возглавил команду Чемпионшипа Бристоль Сити.
Интересно, что 78-летний Ходжсон уже тренировал Бристоль Сити – 44 года назад. В 2024 году Ходжсон объявил о завершении карьеры, когда покинул Кристал Пэлас.
Бристоль Сити находится на 16-й позиции в Чемпионшипе.
Ходжсон стал вторым самым возрастным действующим тренером в мире. Старше только 80-летний экс-наставник Шахтера и Динамо Мирча Луческу, который работает со сборной Румынии.
A message from Roy Hodgson. pic.twitter.com/rdMTKDTM7D— Bristol City FC (@BristolCity) March 27, 2026
