Старше только Луческу. Известный тренер вернулся к работе в Англии

Опытнейший наставник Рой Ходжсон решил вернуться к работе и до конца сезона возглавил команду Чемпионшипа Бристоль Сити.

Интересно, что 78-летний Ходжсон уже тренировал Бристоль Сити – 44 года назад. В 2024 году Ходжсон объявил о завершении карьеры, когда покинул Кристал Пэлас.

Бристоль Сити находится на 16-й позиции в Чемпионшипе.

Ходжсон стал вторым самым возрастным действующим тренером в мире. Старше только 80-летний экс-наставник Шахтера и Динамо Мирча Луческу, который работает со сборной Румынии.