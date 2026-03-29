Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Четыре финала WTA 125 подряд. Калинина упустила трофей в Дубровнике
WTA
29 марта 2026, 18:50 | Обновлено 29 марта 2026, 18:57
Четыре финала WTA 125 подряд. Калинина упустила трофей в Дубровнике

В финале соревнований в Хорватии Ангелина в трех сетах уступила Андреа Ласаро Гарсие

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 127) не сумела стать чемпионкой грунтового турнира WTA 125 в Дубровнике, Хорватия.

В финале украинка в трех сетах уступила представительнице Испании Андреа Ласаро Гарсию (WTA 170) за 2 часа и 35 минут.

WTA 125 Дубровник. Грунт. Финал

Андреа Ласаро Гарсия (Испания) – Ангелина Калинина (Украина) [7] – 3:6, 6:4, 6:3

В девятом гейме второй партии Калинина не реализовала три скрытых матчбола на приеме, после чего отдала свою подачу и позволила сопернице оформить камбек.

Это было второе очное противостояние оппоненток и второе поражение Калининой. В 2022 году Ангелина уступила Андреа на 100-тысячнике в Лас-Франкезас-дал-Бальес.

Калинина провела шестой финал (четвертый подряд) на турнирах WTA 125 в карьере и боролась за пятый трофей, в частности за третий подряд – в марте она стала чемпионкой двух соревнований в Анталье. Также на счету Ангелины два титула на кортах Лиможа в 2022 и 2025 году.

Калинина прервала серию поражений на 14 матчах. Она повторила свою лучшую серию побед – с конца июня по середину июля 2021 года у Ангелины также было 14 выигранных матчей подряд. Тогда она выиграла турниры ITF W60 в Монпелье и ITF W100 в Контрексвилле, а затем дошла до финала WTA 250 в Будапеште (поражение Юлии Путинцевой).

Всего в этом сезоне у Ангелины 27 сыгранных поединков, 22 победы и 5 поражений.

Результаты Калининой на турнире WTA 125 в Дубровнике:

  • R1: Ангелина Калинина [7] – Лючия Бронцетти – 7:5, 0:6, 6:2
  • R2: Ангелина Калинина [7] – Нурия Бранкаччо – 6:0, 6:2
  • R3: Ангелина Калинина [7] – Полона Херцог – 7:6 (7:4), 6:2
  • 1/2 финала: Ангелина Калинина [7] – Тамара Зиданшек – 6:0, 4:6, 6:3
  • Финал: Ангелина Калинина [7] – Андреа Ласаро Гарсия – 6:3, 4:6, 3:6
По теме:
Ангелина Калинина WTA Дубровник Андреа Ласаро Гарсия
Даниил Агарков
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Иржи Легечка – Янник Синнер. Прогноз и анонс на финал ATP 1000 в Майами
Теннис | 29 марта 2026, 18:11 0
Футбол | 29 марта 2026, 09:17 28
Теннис | 28.03.2026, 23:22
Футбол | 29.03.2026, 16:15
Футбол | 29.03.2026, 07:45
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
C.Пеклов
Геля молодець,провела 20 матчів за 5 тижнів,це щось!Але сьогодні сил вже не вистачило.Бажаю добре відпочити,й до нових перемог!
Ответить
+1
Sashamar
Геля не залізна, колись сили повинні були скінчитися. Якщо дедлайн на РГ дійсно через тиждень, напряму в основу в будь-якому разі не встигала. А квал для неї буде насінням, якщо, звісно форму не розтринькає.
Ответить
+1
Андрій Заліщук
Варто було програти Гелі так одразу бруду вилилося, наче вона постійно програє як Даяна, Геля молодець, після піврічної перерви це добре, що вона досягла таких результатів, сьогодні просто не її день, у всіх таке буває
Ответить
+1
Alehandro
Фізики не вистачило... і знову, як і в фіналі першої Анталії, програла чемпіонство на сумнівному дроп-шоті...  для такої стадії матчу якісь недоречні авантюри
Ответить
0
Олександр Кравченко
Ох і видала.Програти тенісистці за 30 у якої максимальний рейтинг був  168.Щось я думав Калініна легко набере очків для основи на Ролан Гарос ,а тепер не впевнений.
Ответить
-1
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем