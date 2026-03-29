Четыре финала WTA 125 подряд. Калинина упустила трофей в Дубровнике
В финале соревнований в Хорватии Ангелина в трех сетах уступила Андреа Ласаро Гарсие
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 127) не сумела стать чемпионкой грунтового турнира WTA 125 в Дубровнике, Хорватия.
В финале украинка в трех сетах уступила представительнице Испании Андреа Ласаро Гарсию (WTA 170) за 2 часа и 35 минут.
WTA 125 Дубровник. Грунт. Финал
Андреа Ласаро Гарсия (Испания) – Ангелина Калинина (Украина) [7] – 3:6, 6:4, 6:3
В девятом гейме второй партии Калинина не реализовала три скрытых матчбола на приеме, после чего отдала свою подачу и позволила сопернице оформить камбек.
Это было второе очное противостояние оппоненток и второе поражение Калининой. В 2022 году Ангелина уступила Андреа на 100-тысячнике в Лас-Франкезас-дал-Бальес.
Калинина провела шестой финал (четвертый подряд) на турнирах WTA 125 в карьере и боролась за пятый трофей, в частности за третий подряд – в марте она стала чемпионкой двух соревнований в Анталье. Также на счету Ангелины два титула на кортах Лиможа в 2022 и 2025 году.
Калинина прервала серию поражений на 14 матчах. Она повторила свою лучшую серию побед – с конца июня по середину июля 2021 года у Ангелины также было 14 выигранных матчей подряд. Тогда она выиграла турниры ITF W60 в Монпелье и ITF W100 в Контрексвилле, а затем дошла до финала WTA 250 в Будапеште (поражение Юлии Путинцевой).
Всего в этом сезоне у Ангелины 27 сыгранных поединков, 22 победы и 5 поражений.
Результаты Калининой на турнире WTA 125 в Дубровнике:
- R1: Ангелина Калинина [7] – Лючия Бронцетти – 7:5, 0:6, 6:2
- R2: Ангелина Калинина [7] – Нурия Бранкаччо – 6:0, 6:2
- R3: Ангелина Калинина [7] – Полона Херцог – 7:6 (7:4), 6:2
- 1/2 финала: Ангелина Калинина [7] – Тамара Зиданшек – 6:0, 4:6, 6:3
- Финал: Ангелина Калинина [7] – Андреа Ласаро Гарсия – 6:3, 4:6, 3:6
