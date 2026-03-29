  4. ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды
29 марта 2026, 19:20 | Обновлено 29 марта 2026, 19:51
4489
2

ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды

Накануне матча Крушинский получил травму

29 марта 2026, 19:20 | Обновлено 29 марта 2026, 19:51
4489
2 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды
УАФ. Борис Крушинский

Сборная Украины понесла кадровую потерю перед товарищеским матчем против сборной Албании. Лагерь главной команды страны покинул защитник «Полесья» Борис Крушинский.

Футболист покинул лагерь «сине-желтых» после прохождения углубленного медицинского обследования. В то же время подопечные Сергея Реброва продолжают подготовку на сборах в испанском Бенидорме.

Из-за травмы Крушинский не смог помочь сборной Украины в матче против Швеции (1:3).

Напомним, спарринг Украина – Албания состоится 31 марта в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия». Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу травма Борис Крушинский Украина - Албания Полесье Житомир
Дмитрий Олийченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Burevestnik
кому цей матч треба? 
гравцям він і нах.. не підходить,
можуть і травму підхватити...
2112
Скільки вже можна мучитись? Хай розбігаються. Толку не буде !!!!!!!!
