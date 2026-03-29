ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды

Сборная Украины понесла кадровую потерю перед товарищеским матчем против сборной Албании. Лагерь главной команды страны покинул защитник «Полесья» Борис Крушинский.

Футболист покинул лагерь «сине-желтых» после прохождения углубленного медицинского обследования. В то же время подопечные Сергея Реброва продолжают подготовку на сборах в испанском Бенидорме.

Из-за травмы Крушинский не смог помочь сборной Украины в матче против Швеции (1:3).

Напомним, спарринг Украина – Албания состоится 31 марта в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия». Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.