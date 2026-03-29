ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды
Накануне матча Крушинский получил травму
Сборная Украины понесла кадровую потерю перед товарищеским матчем против сборной Албании. Лагерь главной команды страны покинул защитник «Полесья» Борис Крушинский.
Футболист покинул лагерь «сине-желтых» после прохождения углубленного медицинского обследования. В то же время подопечные Сергея Реброва продолжают подготовку на сборах в испанском Бенидорме.
Из-за травмы Крушинский не смог помочь сборной Украины в матче против Швеции (1:3).
Напомним, спарринг Украина – Албания состоится 31 марта в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия». Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британец хладнокровно финишировал представителя США в пятом раунде
Буряк выделил трех футболистов
