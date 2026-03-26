26 марта 2026, 21:35 | Обновлено 26 марта 2026, 22:24
Футболист сборной Украины получил травму и не сыграет против Швеции

Известна причина отсутствия Крушинского в заявке

26 марта 2026, 21:35 | Обновлено 26 марта 2026, 22:24
1406
0
Футболист сборной Украины получил травму и не сыграет против Швеции
УАФ. Борис Крушинский

Защитник сборной Украины Борис Крушинский не поможет команде в матче против Швеции из-за травмы.

Об этом сообщил пресс-атташе национальной команды Виталий Плецан. По его словам, футболист получил травму во время предматчевой тренировки.

«Сегодня Борис Крушинский оказался вне заявки, в частности из-за травмы, которую он получил накануне. Он почувствовал дискомфорт в ноге и не смог бы помочь команде даже в случае попадания в заявку», – отметил Плецан.

Матч Украина – Швеция начнется в 21:45 по киевскому времени.

Борис Крушинский Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
