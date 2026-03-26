Футболист сборной Украины получил травму и не сыграет против Швеции

Защитник сборной Украины Борис Крушинский не поможет команде в матче против Швеции из-за травмы.

Об этом сообщил пресс-атташе национальной команды Виталий Плецан. По его словам, футболист получил травму во время предматчевой тренировки.

«Сегодня Борис Крушинский оказался вне заявки, в частности из-за травмы, которую он получил накануне. Он почувствовал дискомфорт в ноге и не смог бы помочь команде даже в случае попадания в заявку», – отметил Плецан.

Матч Украина – Швеция начнется в 21:45 по киевскому времени.