Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
26 марта 2026, 20:20 | Обновлено 26 марта 2026, 20:30
Ребров сделал выбор. Определен состав сборной Украины на матч против Швеции

Встреча начнется в 21:45

26 марта 2026, 20:20 | Обновлено 26 марта 2026, 20:30
5835
46 Comments
Ребров сделал выбор. Определен состав сборной Украины на матч против Швеции
Коллаж Sport.ua

26 марта состоится полуфинальный матч плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Украины и Швеции.

Игра пройдет в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Украинская команда финишировала второй в своей отборочной группе, набрав 10 очков. Шведы же неудачно выступили в квалификации, набрав лишь два очка, однако пробились в плей-офф благодаря результатам в Лиге наций.

Главный тренер украинской команды Сергей Ребров определил стартовый состав на эту встречу.

Украина: Трубин – Тымчик, Забарный, Бондарь, Миколенко – Ярмолюк, Калюжный, Судаков – Цыганков, Ванат, Зубков

Победитель этого противостояния в финале сыграет против сильнейшего в паре Польша – Албания.

сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу Сергей Ребров стартовые составы
Дмитрий Олийченко
Петро
нікчема шахрай бондар?
MaximusOne
Бондар 🥴
Igor 🇺🇦 Київ
4 2 3 1 Миколенко Бондар Забарний Тимчик, потім Калюжний Ярмолюк у центрі, Зубков Судаков Циганков ну і Ванат у нападі. Це вже було. Успіхів.
ZANREGENT
Лучше Сваток чем Боднарь
Александр Шевченко
Цыганков пас, Ванат гол и идем дальше
Diesel
Яремчук в другомі таймі буде тягти збірну
avk2307
А шведи в два нападника?
❤️🍓
🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Донбасс вместе со всей Украиной сегодня болеет за нашу национальную сборную!
Удачи ребятам!
Lopez Nieto
Как по мне оптимальный состав... Гуцуляк слева...Ну он сможет.. 
Vit18
Цікаво чи Тимчик в належній фізичній формі?
Cityzen83
Тымчик, конечно, жесть. Мало того что он последние годы и так хреново играл, так еще и травмирован был несколько месяцев, и в Динамо дублер, да и явно не в форме после травмы. Остальной выбор был предсказуем. Не знаю, почему все на Бондаря так гонят, он очень не плохой защитник, а с Тураном еще и явный проглесс пошел у него. Другой вопрос, что он Левого/Центрального не играл никогда, тоесть не его позиция.
avk2307
Сваток я також думаю , що був кращою опцією ніж Бондар.
Але з іншого боку у шведів Лінделеф який в новому році за Астон Віллу і не грав, другий цз Ісан Хіен також в Аталанті на заміну переважно виходить
Alex86 1
норм состав
Boodya
Я оце думаю, чи варто дивитись цей матч?)
З одного боку я там нічого нового не побачу, а з іншого це ж плей-оф
Boodya
Це буде дуже тяжко
Boodya
Мінусувальщики, буде легко?
contr
Єблова у відставку ☝️
Vince Mesk
Только Ваната дубового не надо 
lllord
Ну ванат косолапый и вообще тупое создание,лучше уже зеленого Пономаренко больше толку будет,Яремчук на усиление то и так ясно на второй тайм,но вряли что то поможет
AK.228
Мною состав угадан полностью…
Ну в принципе это было не сложно 
