Ребров сделал выбор. Определен состав сборной Украины на матч против Швеции
Встреча начнется в 21:45
26 марта состоится полуфинальный матч плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Украины и Швеции.
Игра пройдет в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Украинская команда финишировала второй в своей отборочной группе, набрав 10 очков. Шведы же неудачно выступили в квалификации, набрав лишь два очка, однако пробились в плей-офф благодаря результатам в Лиге наций.
Главный тренер украинской команды Сергей Ребров определил стартовый состав на эту встречу.
Украина: Трубин – Тымчик, Забарный, Бондарь, Миколенко – Ярмолюк, Калюжный, Судаков – Цыганков, Ванат, Зубков
Победитель этого противостояния в финале сыграет против сильнейшего в паре Польша – Албания.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Але з іншого боку у шведів Лінделеф який в новому році за Астон Віллу і не грав, другий цз Ісан Хіен також в Аталанті на заміну переважно виходить
З одного боку я там нічого нового не побачу, а з іншого це ж плей-оф
