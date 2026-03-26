Ребров сделал выбор. Определен состав сборной Украины на матч против Швеции

26 марта состоится полуфинальный матч плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Украины и Швеции.

Игра пройдет в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Украинская команда финишировала второй в своей отборочной группе, набрав 10 очков. Шведы же неудачно выступили в квалификации, набрав лишь два очка, однако пробились в плей-офф благодаря результатам в Лиге наций.

Главный тренер украинской команды Сергей Ребров определил стартовый состав на эту встречу.

Украина: Трубин – Тымчик, Забарный, Бондарь, Миколенко – Ярмолюк, Калюжный, Судаков – Цыганков, Ванат, Зубков

Победитель этого противостояния в финале сыграет против сильнейшего в паре Польша – Албания.