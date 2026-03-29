ФОТО. Сборная Украины провела тренировку. Впереди – матч с Албанией

Сборная Украины провела очередную тренировку в испанской Валенсии.

Сине-желтая команда 31 марта в 21:45 сыграет товарищеский матч против команды Албании.

Спарринг пройдет на стадионе Сьюдад де Валенсия, где играет клуб Леванте.

Ранее сине-желтые уступили Швеции (1:3) в полуфинале плей-офф и потеряли шансы выйти на чемпионат мира 2026

В финале плей-офф 31 марта за путевку на мундиаль сыграют Швеция и Польша.

