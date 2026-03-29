ФОТО. Шевченко подписал меморандум о сотрудничестве с коллегами из Швеции

Накануне матча национальных сборных Украинская ассоциация футбола и Шведский футбольный союз подписали меморандум о сотрудничестве, который закладывает основу для стратегического партнерства между организациями.

Документ предусматривает развитие обмена знаниями, опытом и ресурсами в широком спектре направлений – от развития массового, женского и адаптивного футбола до образования тренеров, арбитража, цифровых инноваций, инфраструктуры и спортивной науки. Также меморандум открывает возможности для совместных турниров, учебных программ, благотворительных проектов и проведения товарищеских матчей между национальными командами.

Президент Шведского футбольного союза Симон Острем подчеркнул:

«Шведский футбольный союз и Украинская ассоциация футбола поддерживают хорошие и взаимоуважительные отношения на протяжении многих лет, и когда в декабре состоялась жеребьевка наших сборных, наш диалог стал еще более интенсивным. Именно эти обсуждения привели нас к подписанию этого Меморандума о взаимопонимании, который я рад подписать сегодня от имени шведского футбола. В рамках этого сотрудничества мы можем оказывать поддержку и создавать содержательный обмен знаниями и опытом в различных направлениях футбола. Футбол имеет мощную объединяющую силу, и мы стремимся способствовать тому, чтобы эта сила продолжала делать разницу даже во времена больших вызовов».

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко отметил:

«Швеция и Украина неоднократно встречались на футбольном поле. Соревнуясь друг с другом, мы одновременно разделяли общие ценности, символизированные синим и желтым цветами наших флагов – взаимное уважение и твердую веру в честную конкуренцию. Эти принципы распространились и за пределы поля, формируя дружеские и поддерживающие отношения между нашими ассоциациями. Я рад, что, подписав этот меморандум сегодня, мы создаем основу для стратегического партнерства, которое принесет пользу обеим организациям».

