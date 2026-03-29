ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм уволил тренера после всего 43 дней в должности

Лондонский «Тоттенхэм» официально объявил о расторжении контракта с хорватским тренером Игором Тудором.

Стороны приостановили сотрудничество по взаимному согласию. Вместе с Тудором тренерский штаб «шпор» покинули тренер вратарей Томислав Рогич и тренер по физической подготовке Риккардо Рагначчи.

«Мы благодарим Игора, Томислава и Риккардо за их усилия в течение последних шести недель, в течение которых они неустанно работали. Мы также осознаем горе, которое недавно пережил Игор, и выражаем ему и его семье нашу поддержку в этот трудный период», – написала пресс-служба.

Тудор стал главным тренером «Тоттенхэма» 14 февраля, но 43 дня оказались недостаточными, чтобы завоевать доверие руководства.

Под руководством Игора «Тоттенхэм» провел семь матчей: одна победа, одна ничья и пять поражений.

«Шпоры» уже сменили второго тренера в сезоне. До Тудора наставником лондонцев был Томас Франк, который вошел с клубом в сезон 2025/26.

В данный момент «Тоттенхэм» близок к провалу: клуб находится рядом с зоной вылета в АПЛ – 17-е место и 30 очков.