ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм уволил тренера после всего 43 дней в должности
Игор Тудор снова без работы
Лондонский «Тоттенхэм» официально объявил о расторжении контракта с хорватским тренером Игором Тудором.
Стороны приостановили сотрудничество по взаимному согласию. Вместе с Тудором тренерский штаб «шпор» покинули тренер вратарей Томислав Рогич и тренер по физической подготовке Риккардо Рагначчи.
«Мы благодарим Игора, Томислава и Риккардо за их усилия в течение последних шести недель, в течение которых они неустанно работали. Мы также осознаем горе, которое недавно пережил Игор, и выражаем ему и его семье нашу поддержку в этот трудный период», – написала пресс-служба.
Тудор стал главным тренером «Тоттенхэма» 14 февраля, но 43 дня оказались недостаточными, чтобы завоевать доверие руководства.
Под руководством Игора «Тоттенхэм» провел семь матчей: одна победа, одна ничья и пять поражений.
«Шпоры» уже сменили второго тренера в сезоне. До Тудора наставником лондонцев был Томас Франк, который вошел с клубом в сезон 2025/26.
В данный момент «Тоттенхэм» близок к провалу: клуб находится рядом с зоной вылета в АПЛ – 17-е место и 30 очков.
We can confirm that it has been mutually agreed for Head Coach Igor Tudor to leave the Club with immediate effect.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 29, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
